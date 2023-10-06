50-річна Гайді Клум приміряла ультракоротку сукню (фото)

Супермодель ламає всі уявлення про вік.

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Німецька супермодель Гайді Клум у свої 50 років не перестає носити ультракоротке і дуже сміливе вбрання. Так, у сторіс на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала новий знімок, де позує в вельми зухвалій коктейльній мінісукні з тигровим принтом. Образ доповнюють високі чоботи і вечірній макіяж. Свої фірмові світлі локони Клум уклала в молодіжну зачіску з легким чубчиком.

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Гайді Клум прокоментувала 16-річну різницю у віці з чоловіком

Фото зроблено в Берліні, де зірка готується до зйомок у новому сезоні шоу "Наступна топ-модель Німеччини". Гайді є суддею проєкту з 2006 року.

Гайді Клум в образі дикої кішки Фото: Скриншот

Уперше у своїй історії в спін-оффі шоу "Топ-модель по-американськи" братимуть участь не тільки жінки, а й чоловіки.

Кілька тижнів тому Гайді розповіла, що почала планувати майбутню вечірку на честь Геловіна, яка стане яскравою подією її світського календаря. Знаменитість відома тим, що робить усе можливе для своїх екстравагантних костюмів: одного разу вона витратила 10 годин на те, щоб одягнутися хробаком.

Протягом багатьох років її неймовірні костюми охоплювали Фіону зі "Шрека", космічного прибульця-людожера і Майкла Джексона в ролі перевертня у відео "Трилер".

Минулого місяця Гайді зізналася, що костюм цього року обов'язково буде "незвичайним".

"У мене були безсонні ночі через це. Ви мене знаєте", — наголосила вона.

Гайді Клум із донькою Ленні

Раніше Фокус писав, як старша дочка Гайді Клум, Ленні, почала спілкуватися зі своїм батьком Флавіо Бріаторе.