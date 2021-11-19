Гайді Клум опублікувала фото топлес у своєму Instagram (фото)

Це вже не перші відверті знімки акторки та топмоделі, якими вона ділиться зі своїми підписниками

48-річна німецька акторка, телеведуча та топмодель Гайді Клум знову потішила свою аудиторію гарячими знімками. На них зірка позує топлес біля вікна в готелі. Адже зараз Гайді зі своїм чоловіком, гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцом, відпочиває на острові Міконос.

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Акторка демонструє таким чином, що і в її віці можна виглядати підтягнуто та доглянуто, і не боятися показувати свою красу всьому світу.

[ + – ] Гайді Клум на відпочинку з чоловіком

Кілька днів тому зірка також поділилася доволі відвертим фото з берегів Егейського моря.

[ + – ] Допис в Instagram Гайді Клум

"Схід сонця, Міконос, це дуже гарно", – написала Гайді, яка приклала руки до обличчя на знімку й завернула волосся в рушник. Зірка вимкнула коментарі до свого допису в Instagram, але це не зупинило тисячі її шанувальників, які поспішили лайкнути зображення.

Нагадаємо, у серпні зіркове подружжя Гайді Клум та Том Кауліц на честь річниці свого шлюбу вирушили на острів Капрі. Такий вибір локації відпочинку був неспроста, адже саме тут у 2019 році вони побралися на борту яхти Christina O.

Раніше ми повідомляли, що дочка Гайді Клум стала учасницею берлінського Тижня моди. 17-річна Лені, судячи з усього, вирішила підкорювати світову індустрію моди.