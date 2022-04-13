Знаменитість вийшла у світ в паєтках із ніг до голови.

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Німецька супермодель Гайді Клум напередодні відвідала церемонію нагородження дитячою премією Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Знімками та відео вона поділилася у своїх соцмережах.

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[ + – ] Гайді Клум вийшла у світ у неймовірно блискучому образі

48-річна зірка вийшла у світ у сукні ChristianCowan з неймовірно блискучими паєтками. На Гайді Клум, окрім сукні з глибоким розрізом на нозі та повністю оголеною рукою, були приталені легінси такого ж темно-фіолетового забарвлення.

Знаменитість була закутана в блискучі паєтки з ніг до голови. Волосся супермоделі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили легкий макіяж.

[ + – ] Гайді Клум продемонструвала неймовірно блискучий образ від ChristianCowan

На заході також була присутня колумбійська акторка та модель Софія Вергара.

Нагадаємо, 17-річна донька німецької супермодель Гайді Клум Лені, яка пішла стопами матері у модельній кар'єрі, кардинально змінила імідж і стала брюнеткою.

Раніше Фокус писав про те, що Гайді Клум застрахувала свої ноги на понад два мільйони доларів. Проте одну ногу Клум оцінили дорожче за іншу.