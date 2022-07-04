Хайди Клум поделилась секретом, как сохранить макияж в жаркие летние дни

По словам знаменитости, у нее есть скрытый талант.

49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум раскрыла свой секрет, как выглядеть уверенно даже в жаркие летние дни. Об этом пишет Page Six.

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Знаменитость посетила шоу The Late Show и рассказала, как ей удается сохранять макияж во время летних съемок. По словам Хайди, она силой мысли может вынудить себя не потеть.

"Я могу заставить свое лицо не потеть. Я настраиваюсь и обращаюсь к своему телу. Поэтому и я буду потеть повсюду, кроме лица. И это действительно работает у меня… Да, это мой тайный талант", — рассказала немецкая модель, добавив, что теперь визажистам не приходится бегать возле нее 24/7 и постоянно наносить пудру на лицо.

[ + – ] Хайди Клум раскрыла свой тайный талант

Хайди Клум – модель с мировым именем. В частности, она активно снимается в телепередачах и фильмах. А недавно немецкая знаменитость выпустила общую песню с рэпером Снуп Доггом.

Дочь Хайди Клум Лени также пошла по стопам звездной матери и снимается в рекламных кампейнах известных брендов и участвует в неделях моды.

[ + – ] Хайди Клум Фото: heidiklum

Напомним, 49-летняя Хайди Клум вышла в свет в платье с экстремальным декольте.

Также Фокус писал о другом "финансовом таланте" немецкой топ-модели. Хайди Клум застраховала свои ноги более чем на 2 млн долларов, однако одну ногу эксперты оценили дешевле другой.