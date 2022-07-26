Гайді Клум поділилася повністю оголеним фото

Знаменитість часто розбурхує уяву своїх фанатів.

49-річна німецька топ-модель Гайді Клум поділилася повністю оголеним знімком. Свіже фото зірка, яка часто ділиться відвертими кадрами, показала своїм 9,7 млн підписників в Instagram.

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Зірка подіумів позувала, швидше за все, своєму чоловікові Тому Каулітцу на білосніжній постелі та серед прозорої тюлі.

"Повертайся до ліжка, крихітко", — підписала фото 49-річна Гайді Клум.

Зазначимо, що німецька знаменитість обмежила своїм підписникам можливість коментувати свіже відверто фото.

[ + – ] Гайді Клум

Гайді Клум та 32-річний німецький музикант Том Каулітц одружилися у 2019 році. Подружжя часто відпочиває разом та ділиться сімейними кадрами у соціальних мережах.

У Клум підростають четверо дітей: 18-річна донька Лені, яка пішла стопами матері та пробує себе в ролі зірки подіумів, 12-річна Лу, 15-річний Йохан та 16-річний Генрі.

Нагадаємо, напередодні 49-річна Гайді Клум знялась топлес на фоні мальовничого краєвиду.

Також Фокус писав про секрет, як зберегти макіяж у спекотні літні дні, яким користується Гайді Клум під час фотозйомок влітку.