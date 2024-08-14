Гайді Клум і Софія Вергара в шикарному вбранні вийшли на червону доріжку шоу (фото, відео)

Знаменитості стали ведучими популярного шоу на каналі NBC. На заході Гайді Клум і Софія Вергара мило позували численним фотографам.

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Німецька топмодель і акторка Гайді Клум разом зі своєю подругою, колумбійсько-американською акторкою, моделлю Софією Вергарою ввечері 13 серпня викликали фурор на червоній доріжці популярного шоу America's Got Talent. Знаменитості стали суддями 19-го сезону "Америка шукає талант" на телеканалі NBC, повідомляє Daily Mail.

51-річна німецька супермодель Гайді Клум виглядала наче гладіаторка, коли прибула в готель Dena в Пасадені в золотій мінісукні та відповідному пальті. Червоні мережива на спідниці поєднувалися з підкладкою її ошатного пальта. Свій образ красуня доповнила парою босоніжок на високих підборах. З аксесуарів зірка обрала багатошарове золоте кольє з медальйонами у формі сердець, блискучі браслети та кілька каблучок. Клум нанесла гламурний макіяж: підкреслила очі димчасто-коричневими тінями, на вилиці нанесла бронзатор, а губи покрила рожевим блиском.

Топ-модель і актриса Гайді Клум, 19-й сезон шоу "America's Got Talent" Фото: Getty Images

Її співведуча Софія Вергара під час своєї появи на червоній доріжці випромінювала елегантність у мереживному топі-бюстьє, оздобленому дорогоцінним камінням. 52-річна зірка серіалу "Американська сімейка" доповнила верх блискучими широкими штанами, які повністю приховували її взуття. Що стосується макіяжу, колумбійська красуня поєднала мерехтливі коричневі тіні для повік з матовою помадою лілового відтінку.

Модель і актриса Софія Вергара, 19-й сезон шоу "America's Got Talent" Фото: Getty Images

Моделі мило посміхалися і з задоволенням позували численним фотографам.

Раніше, 13 серпня, повідомлялося, що Софія Вергара здивувала фанатів, нагодувавши собаку морозивом зі срібної ложки. У шикарному готелі модель і актриса повечеряла в компанії подруг і сина, не забувши прихопити свого нового улюбленця.