Хайди Клум и София Вергара в шикарных нарядах вышли на красную дорожку шоу (фото, видео)

Знаменитости стали ведущими популярного шоу на канале NBC. На мероприятии Хайди Клум и София Вергара мило позировали многочисленным фотографам.

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Немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум вместе со своей подругой, колумбийско-американской актрисой, моделью Софией Вергарой вечером 13 августа произвели фурор на красной дорожке популярного шоу America's Got Talent. Знаменитости стали судьями 19-го сезона "Америка ищет талант" на телеканале NBC, сообщает Daily Mail.

51-летняя немецкая супермодель Хайди Клум выглядела как гладиатор, когда прибыла в отель Dena в Пасадене в золотом мини-платье и соответствующем пальто. Красные кружева на юбке сочетались с подкладкой ее нарядного пальто. Свой образ красавица дополнила парой босоножек на высоких каблуках. Из аксессуаров звезда выбрала многослойное золотое колье с медальонами в форме сердец, блестящие браслеты и несколько колец. Клум нанесла гламурный макияж: подчеркнула глаза дымчато-коричневыми тенями, на скулы нанесла бронзатор, а губы покрыла розовым блеском.

Топ-модель и актриса Хайди Клум, 19-й сезон шоу "America's Got Talent" Фото: Getty Images

Ее соведущая София Вергара во время своего появления на красной дорожке излучала элегантность в кружевном топе-бюстье, украшенном драгоценными камнями. 52-летняя звезда сериала "Американская семейка" дополнила верх блестящими широкими брюками, которые полностью скрывали ее обувь. Что касается макияжа, колумбийская красавица сочетала мерцающие коричневые тени для век с матовой помадой лилового оттенка.

Модель и актриса София Вергара, 19-й сезон шоу "America's Got Talent" Фото: Getty Images

Модели мило улыбались и с удовольствие позировали многочисленным фотографам.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что София Вергара удивила фанатов, накормив собаку мороженым из серебряной ложки. В шикарном отеле модель и актриса поужинала в компании подруг и сына, не забыв прихватить своего нового питомца.