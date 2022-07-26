Хайди Клум поделилась полностью обнаженным фото

Знаменитость часто будоражит воображение своих фанатов.

49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась полностью обнаженным снимком. Свежим фото знаменитость, которая часто делится откровенными кадрами, показала своим 9,7 млн подписчиков в Instagram.

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Звезда подиумов позировала, скорее всего, своему мужу Тому Каулитцу на белой постели и среди прозрачной тюли.

"Возвращайся в кровать, крошка", — подписала фото 49-летняя Хайди Клум.

Отметим, что немецкая знаменитость ограничила своим подписчикам возможность комментировать новое откровенное фото.

[ + – ] Хайди Клум

Хайди Клум и 32-летний немецкий музыкант Том Каулитц поженились в 2019 году. Супруги часто отдыхают вместе и делятся семейными кадрами в социальных сетях.

У Клум подрастают четверо детей: 18-летняя дочь Лени, которая пошла по стопам матери и пробует себя в роли звезды подиумов, 12-летняя Лу, 15-летний Йохан и 16-летний Генри.

Напомним, накануне 49-летняя Хайди Клум снялась топлес на фоне живописного пейзажа.

Также Фокус писал о секрете, как сохранить макияж в жаркие летние дни, которыми пользуется Хайди Клум во время фотосъемок летом.