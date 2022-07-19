Хайди Клум снялась топлес (фото)
Знаменитость часто делится откровенными фото.
49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась фото топлес на своей Instagram-странице с почти 10 млн подписчиков.
Звезда подиумов позировала, судя по всему, своему мужу на террасе с видом на горы. Хайди примеряла розовое бикини, подчеркнувшее ее безупречную фигуру.
В 2019 Хайди Клум вышла замуж за рок-музыканта группы Tokyo Hotel Тома Каулитца и практически все свое время сейчас уделяет семье и возлюбленному.
У немецкой топ-модели подрастают четверо детей: 18-летняя дочь Лени, которая пошла по стопам матери и пробует себя в роли звезды подиумов, 12-летняя Лу, 15-летний Йохан и 16-летний Генри.
"Мальчик, здесь жарко", — подписала откровенно фото Клум, которая часто делится подобными провокационными снимками.
Отметим, что комментарии к новой публикации знаменитость закрыла.
Хайди Клум – одна из самых известных моделей 90-х и современности, она неоднократно становилась лицом модных брендов и долгое время была ангелом Victoria's Secret.
Напомним, 49-летняя Хайди Клум продемонстрировала платье с экстремальным декольте.
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