Белла Хадид рассказала о создании собственной линии ароматов и новой жизни в Техасе (фото)

Хадид отметила, что сейчас хочет вести более спокойную жизнь. Она приложила немало усилий для создания новых духов.

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Американская супермодель и бизнесвумен Белла Хадид рассказала, что начала новую жизнь после переезда со своим партнером Аданом Бануэлосом в Техас. Сейчас знаменитость занимается тем, что ей приносит удовольствие. 30 апреля в интервью Allure она поделилась историей создания авторской линии ароматов "Orebella".

"После 10 лет работы моделью я поняла, что вкладываю столько энергии, любви и усилий во что-то, что в долгосрочной перспективе не обязательно возвращает их мне", — объяснила она. 27-летняя модель сказала, что ее жизнь в Техасе отличается от той, которая была раньше. Она нашла основную группу друзей, с которыми общается, и отлично проводит время.

"Впервые я не делаю фальшивое лицо. Если мне нехорошо, я никуда не пойду. Если мне плохо, я нахожу время для себя. У меня никогда раньше не было возможности сделать это. Теперь я выгляжу счастливой, я действительно счастлива", — поделилась Белла.

27-летняя Хадид работала моделью для ведущих дизайнеров, включая Chanel, Marc Jacobs, Givenchy и многих других — список можно продолжать и продолжать. Но в последнее время знаменитость спокойно работает над своим психическим и физическим здоровьем.

В Техасе, где завязала новые отношения с 35-летним звездой родео и наезником Аданом Бануэлосом, теперь выпускает свою первую коллекцию ароматов Orebella. Коллекция из трех ароматов будет доступна в продаже с 2 мая.

Модель лично приняла участие в создании ароматов, другими словами, взяла весь процесс в свои руки. Она смешивала различные эфирные масла, чтобы найти уникальные нотки для своих духов.

"Я не хотела просто выпустить на рынок что-то, что было бы другим продуктом или другим парфюмом. Это было то, чем я была очень увлечена, и я больше не хотел оставлять это при себе. Мне хотелось подарить прекрасное людям", — отметила Хадид.

Каждый флакон Orebella содержит двухфазную формулу с золотым слоем растительных масел (камелия, жожоба, ши, оливковое, сладкий миндаль) и эфирных масел. Духи разлиты во флаконы из цветного стекла в форме, напоминающей драгоценные камни. Под крышкой есть надпись "хорошо встряхнуть" на английском и французском языках. В отличие от большинства духов, они не предназначены для распыления на одежду или волосы. Богатая маслом основа означает, что наносить их нужно только на кожу.

Напомним, 23 апреля Белла Хадид поздравила сестру Джиджи с 29-летием. Она в честь праздника посвятила имениннице трогательную речь и показала ряд архивных снимков.