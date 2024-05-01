Белла Хадід розповіла про створення власної лінії ароматів і нове життя в Техасі (фото)

Хадід зазначила, що зараз хоче вести спокійніше життя. Вона доклала чимало зусиль для створення нових парфумів.

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Американська супермодель і бізнесвумен Белла Хадід розповіла, що почала нове життя після переїзду зі своїм партнером Аданом Бануелосом до Техасу. Зараз знаменитість займається тим, що їй приносить задоволення. 30 квітня в інтерв'ю Allure вона поділилася історією створення авторської лінії ароматів "Orebella".

"Після 10 років роботи моделлю я зрозуміла, що вкладаю стільки енергії, любові та зусиль у щось, що в довгостроковій перспективі не обов'язково повертає їх мені", — пояснила вона. 27-річна модель сказала, що її життя в Техасі відрізняється від того, яке було раніше. Вона знайшла основну групу друзів, із якими спілкується, і чудово проводить час.

"Уперше я не роблю фальшивого обличчя. Якщо мені недобре, я нікуди не піду. Якщо мені погано, я знаходжу час для себе. У мене ніколи раніше не було можливості зробити це. Тепер я маю щасливий вигляд, я дійсно щаслива", — поділилася Белла.

27-річна Хадід працювала моделлю для провідних дизайнерів, включно з Chanel, Marc Jacobs, Givenchy та багатьма іншими — список можна продовжувати й продовжувати. Але останнім часом знаменитість спокійно працює над своїм психічним і фізичним здоров'ям.

У Техасі, де зав'язала нові стосунки з 35-річним зіркою родео та наїзником Аданом Бануелосом, тепер випускає свою першу колекцію ароматів Orebella. Колекція з трьох ароматів буде доступна в продажу з 2 травня.

Модель особисто взяла участь у створенні ароматів, іншими словами, узяла весь процес у свої руки. Вона змішувала різні ефірні олії, щоб знайти унікальні нотки для своїх парфумів.

"Я не хотіла просто випустити на ринок щось, що було б іншим продуктом або іншим парфумом. Це було те, чим я була дуже захоплена, і я більше не хотіла залишати це при собі. Мені хотілося подарувати прекрасне людям", — зазначила Хадід.

Кожен флакон Orebella містить двофазну формулу із золотим шаром рослинних олій (камелія, жожоба, ши, оливкова, солодкий мигдаль) і ефірних олій. Парфуми розлиті у флакони з кольорового скла у формі, що нагадує дорогоцінне каміння. Під кришкою є напис "добре струсити" англійською та французькою мовами. На відміну від більшості парфумів, вони не призначені для розпилення на одяг або волосся. Багата на олію основа означає, що наносити їх потрібно тільки на шкіру.

Нагадаємо, 23 квітня Белла Хадід привітала сестру Джіджі з 29-річчям. Вона на честь свята присвятила іменинниці зворушливу промову та показала низку архівних знімків.