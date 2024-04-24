Сестри-супермоделі: Белла Хадід привітала Джіджі з 29-річчям (фото)

23 квітня 2024 Джіджі Хадід відзначила 29-й день народження. Її менша сестра на честь свята присвятила іменинниці зворушливу промову та показала низку архівних знімків.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід зворушливо привітала свою старшу сестру Джіджі з 29-річчям. Архівними кадрами з іменинницею зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.

"Життя без тебе було б нічим, я була б нічим! Ти надихаєш мене і змушуєш почуватися сильною. Спостерігати за тим, як ти народжуєш, а потім виховуєш найдосконалішого ангела — це найчарівніший подарунок… Ти найкраща та найкрутіша мама, найкраща сестра, найкраща донька та найкраща подруга. Кожен, хто має честь бути на твоїй орбіті, дійсно щасливий!" — написала Белла та зізналася, що пишається бути сестрою Джіджі.

Зокрема, менша із сестер-супермоделей показала низку архівних кадрів з іменинницею. Серед них були робочі моменти, дитячі спогади.

Белла та Джіджі Хадід

"Я так тебе люблю!!!!" — відповіла в коментарях 29-річна Джіджі.

Белла та Джіджі Хадід

Хто така Джіджі Хадід

Іменинниця — американська супермодель і телеведуча. Джіджі є амбасадоркою косметичного бренду Maybelline та засновницею бренду одягу Guest in Residence.

Зірка подіумів палестинського походження виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка. Після розриву з музикантом у 2021 році Джіджі приписували роман з Леонардо Ді Капріо. Наразі ж вона зустрічається з іншим голлівудським актором — Бредлі Купером.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, брат Белли та Джіджі Хадід Анвар позував для глянцю.

Також Фокус писав про побачення Джіджі Хадід та Бредлі Купера.