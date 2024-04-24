Сестри-супермоделі: Белла Хадід привітала Джіджі з 29-річчям (фото)
23 квітня 2024 Джіджі Хадід відзначила 29-й день народження. Її менша сестра на честь свята присвятила іменинниці зворушливу промову та показала низку архівних знімків.
27-річна американська супермодель Белла Хадід зворушливо привітала свою старшу сестру Джіджі з 29-річчям. Архівними кадрами з іменинницею зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.
"Життя без тебе було б нічим, я була б нічим! Ти надихаєш мене і змушуєш почуватися сильною. Спостерігати за тим, як ти народжуєш, а потім виховуєш найдосконалішого ангела — це найчарівніший подарунок… Ти найкраща та найкрутіша мама, найкраща сестра, найкраща донька та найкраща подруга. Кожен, хто має честь бути на твоїй орбіті, дійсно щасливий!" — написала Белла та зізналася, що пишається бути сестрою Джіджі.
Зокрема, менша із сестер-супермоделей показала низку архівних кадрів з іменинницею. Серед них були робочі моменти, дитячі спогади.
"Я так тебе люблю!!!!" — відповіла в коментарях 29-річна Джіджі.
Хто така Джіджі Хадід
Іменинниця — американська супермодель і телеведуча. Джіджі є амбасадоркою косметичного бренду Maybelline та засновницею бренду одягу Guest in Residence.
Зірка подіумів палестинського походження виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка. Після розриву з музикантом у 2021 році Джіджі приписували роман з Леонардо Ді Капріо. Наразі ж вона зустрічається з іншим голлівудським актором — Бредлі Купером.
Нагадаємо, брат Белли та Джіджі Хадід Анвар позував для глянцю.
Також Фокус писав про побачення Джіджі Хадід та Бредлі Купера.