Сестры-супермодели: Белла Хадид поздравила Джиджи с 29-летием (фото)

23 апреля 2024 года Джиджи Хадид отметила 29-й день рождения. Ее младшая сестра в честь праздника посвятила имениннице трогательную речь и показала ряд архивных снимков.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид трогательно поздравила свою старшую сестру Джиджи с 29-летием. Архивными кадрами с именинницей звезда подиумов палестинского происхождения делится в Instagram.

"Жизнь без тебя была бы ничем, я была бы ничем! Ты вдохновляешь меня и заставляешь чувствовать себя сильной. Наблюдать за тем, как ты рожаешь, а затем воспитываешь совершенного ангела — это самый волшебный подарок... Ты лучшая и самая крутая мама, лучшая сестра, лучшая дочь и лучшая подруга. Каждый, кто имеет честь быть на твоей орбите, действительно счастлив!" — написала Белла и призналась, что гордится быть сестрой Джиджи.

В частности, меньшая из сестер-супермоделей показала ряд архивных кадров с именинницей. Среди них были рабочие моменты, детские воспоминания.

Белла и Джиджи Хадид

"Я так тебя люблю!!!!" — ответила в комментариях 29-летняя Джиджи.

Белла и Джиджи Хадид

Кто такая Джиджи Хадид

Именинница — американская супермодель и телеведущая. Джиджи является амбассадором косметического бренда Maybelline и основательницей бренда одежды Guest in Residence.

Звезда подиумов палестинского происхождения воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика. После разрыва с музыкантом в 2021 году Джиджи приписывали роман с Леонардо Ди Каприо. Сейчас же она встречается с другим голливудским актером — Брэдли Купером.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, брат Беллы и Джиджи Хадид Анвар позировал для глянца.

Также Фокус писал о свидании Джиджи Хадид и Брэдли Купера.