Брат Беллы и Джиджи Хадид снялся для глянца (фото)

Анвар Хадид строит карьеру модели и музыканта. В свое время он встречался с Дуа Липой.

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24-летний американский музыкант Анвар Хадид снялся для журнала Icon Mena. Об этом брат супермоделей Джиджи и Беллы Хадид рассказал в своем Instagram.

"Анвар Хадид украшает обложку Выпуска 01 @icon.mena. В свои 24 года модель и музыкант нашел себя настоящего в сообществе вокруг себя", — отметили журналисты издания.

На обложке Icon Mena Анвар предстал в светлой рубашке и черной юбке.

"Мне пришлось мастерить и заточить себя. Мне пришлось показать им версию себя, которой я мог бы гордиться. Я делаю это не для того, чтобы ходить и говорить, что я создаю музыку, понимаете? Я делаю это, потому что это мне надо. И я не мог им это показать, пока не понял, что могу гордиться тем, что я им показывал", — признался младший сын Мохаммеда и Иоланды Хадид.

Анвар Хадид

Сам журнал позиционирует себя как "перекресток стиля и высокой содержательности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и за ее пределами".

Анвар Хадид

Звездные сестры Анвара уже отреагировали на его профессиональное достижение.

"Мое сердце!!!!!! Мой маленький, большой брат @anwarhadid... Я так горжусь тобой и всем, что ты делаешь. Мне повезло быть твоей сестрой", — написала Белла Хадид.

Анвар Хадид

А Джиджи оставила лаконичный комментарий: "Люблю".

Напомним, Белла и Иоланда Хадид посетили родео.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Джиджи Хадид.