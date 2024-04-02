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Стиль життя

Брат Белли та Джіджі Хадід знявся для глянцю (фото)

Анвар Хадід, брат белли та джіджі хадід, Icon Mena, мохаммед хадід, йоланда хадід, обкладинка журналу
Фото: icon.mena | Анвар Хадід

Анвар Хадід будує карʼєру моделі та музиканта. Свого часу він зустрічався з Дуа Ліпою.

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24-річний американський музикант Анвар Хадід знявся для журналу Icon Mena. Про це брат супермоделей Джіджі та Белли Хадід розповів у своєму Instagram.

"Анвар Хадід прикрашає обкладинку Випуску 01 @icon.mena. У свої 24 роки модель і музикант знайшов себе справжнього в громаді навколо себе", — зазначили журналісти видання.

На обкладинці Icon Mena Анвар постав у світлій сорочці та чорній спідниці.

"Мені довелося майструвати і заточити себе. Мені довелося показати їм версію себе, якою я міг би пишатися. Я роблю це не для того, щоб ходити і казати, що я створюю музику, розумієте? Я роблю це, тому що це мені треба. І я не міг їм це показати, поки не зрозумів, що можу пишатися тим, що я їм показував", — зізнався менший син Мохаммеда та Йоланди Хадід.

Анвар Хадід

Сам журнал позиціює себе як "перехрестя стилю та високої змістовності на Близькому Сході, у Північній Африці та за її межами".

Анвар Хадід

Зіркові сестри Анвара вже відреагували на його професійний здобуток.

"Моє серце!!!!!! Мій маленький, великий брат @anwarhadid… Я так пишаюся тобою і всім, що ти робиш. Мені пощастило бути твоєю сестрою", — написала Белла Хадід.

Анвар Хадід

А Джіджі залишила лаконічний коментар: "Люблю".

Нагадаємо, Белла та Йоланда Хадід відвідали родео.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Джіджі Хадід.