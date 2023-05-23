Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Колишній бойфренд Дуа Ліпи відреагував на новий роман співачки

дуа ліпа новий роман, дуа ліпа ромен гаврас, дуа ліпа анвар хадід, колишній бойфренд дуа ліпи, анвар хадід реакція на роман дуа ліпи
Фото: Getty Images | Дуа Ліпа, Анвар Хадід та Йоланда Хадід

Анвар Хадід та британська артистка зустрічалися два з половиною роки.

Related video

23-річний американський музикант Анвар Хадід відреагував на новий роман своєї колишньої дівчини Дуа Ліпи. Думками він поділиться в Instagram.

Брат Белли та Джіджі Хадід опублікував дивні сторіс зі словами "вбий його" після того, як співачка Дуа Ліпа дебютувала як пара з режисером Роменом Гаврасом у Каннах-2023.

"Намагаюся не знайти і не вбити його", — підписав Хадід своє селфі в Instagram.

Виконавець також опублікував дзеркальне селфі з підписом: "Я не можу дихати", а потім дві фотографії землі крупним планом із підписами "Повеселіться" та "Я ненавиджу, як ти вимовляєш моє ім’я".

Анвар не уточнив значення своїх загадкових постів, і Дуа Ліпа не відповіла на них.

Пара зустрічалася з 2019 по 2021 рік. Втім, причиною розриву, як повідомлялося, стала несумісність робочих графіків знаменитостей.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

А напередодні 27-річна британська співачка дебютувала на червоній доріжці з 41-річним Гаврасом під час відвідування Каннського кінофестивалю.

Ліпа вперше викликала чутки про роман із французьким режисером, який раніше зустрічався з Рітою Орою, у лютому 2023 після того, як їх помітили на вечірці разом у Лондоні.

Анвар Хадід та Дуа Ліпа

Нагадаємо, після розставання з Анваром Дуа Ліпа певний час зустрічалася з коміком Тревором Ноа.

Також Фокус детальніше писав про розставання Дуа Ліпи та Анвара Хадіда.