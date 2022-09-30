Дуа Ліпа вийшла у світ із новим бойфрендом-коміком

Після Анвара Хадіда Дуа почала зустрічатися з Тревором Ноа.

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27-річна Дуа Ліпа нарешті розсекретила свого таємного бойфренда. Відома співачка почала зустрічатися з 38-річним Тревором Ноа, ведучим, коміком і шоуменом. Про це пише Daily Mail.

Пару помітили за інтимною вечерею в Miss Lily's, ямайському ресторані в Іст-Віллідж у Нью-Йорку.

Один із гостей ресторану сказав, що пара мала дуже щасливий вигляд.

"Вони тихо сиділи далеко від усіх інших у ресторані. Було ясно, що вони були закохані одне в одного та сиділи близько одне до одного протягом усієї трапези. Вони пішли разом. І постійно зупинялися для поцілунків і обіймів", — розповіло джерело.

[ + – ] Дуа Ліпа і Тревор Ноа

Останнім постійним бойфрендом Дуа Ліпи був 23-річний Анвар Хадід, молодший брат Джіджі та Белли Хадід.

Вони почали зустрічатися ще у 2019 році, причому Анвар зацікавив її музикою, яку сам написав.

Пара була дуже близька, Анвар познайомив Ліпу з рідними, вони разом відзначали дні народження та сиділи разом на карантині.

Дуа Ліпа казала, що їй дуже комфортно з Анваром. Але у 2021 році вони вже не могли бути разом постійно через гастролі співачки та роботу моделлю Анвара, тож у грудні минулого року вони розійшлися остаточно.

До стосунків із Анваром Дуа зустрічалася з шеф-кухарем і моделлю Ісааком Кер'ю з 2015 до початку 2017 року.

Потім вона була у стосунках із акторкою Мінкою Келлі та Полом Кляйном, фронтменом рок-гурту LANY.

Не виключено, що Дуа Ліпа та Тревор Ноа зблизилися після зустрічі на церемонії вручення премії "Греммі" у квітні цього року.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа знялася в рекламному кампейні модного дому Yves Saint Laurent. Вона прорекламувала новий парфум Libre.