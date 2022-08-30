Дуа Ліпа з каре знялася в рекламному кампейні YSL (відео)

Знаменитість подякувала всім причетним до створення ролика.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа знялася у рекламному кампейні модного дому Yves Saint Laurent. Про це зірка сцени повідомила на своїй Instagram-сторінці.

У новому рекламному відео парфуму Libre відомого бренду артистка косовського походження постала з чорним каре та у total-black образі. У ролику також присутній кавер Дуа Ліпи на пісню Джоджа Майкла — Freedom.

"Свобода не чекає", — сказала в кінці відео 27-річна співачка.

[ + – ] Дуа Ліпа в рекламному кампейні Yves Saint Laurent

Прихильники знаменитості засипали її схвальними коментарями та компліментами.

"Дуа, я люблю тебе", "моя королева", "безкінечна любов", — пишуть фоловери зірки.

[ + – ] Дуа Ліпа в рекламному кампейні Yves Saint Laurent

"Рада повідомити вам, що нова кампанія для Libre буде представлена дуже скоро ~ Слідкуйте за новинами 🖤 @yslbeauty #libre", — зазначила у своїх соцмережах Дуа Ліпа, подякувавши всій команді, причетній до зйомок рекламного ролика.

Нагадаємо, Дуа Ліпа у "голій" сукні з'явилася на весіллі відомого французького дизайнера.

Також Фокус писав про ідеальне бікіні для закінчення літа 2022, яке напередодні продемонструвала Дуа Ліпа.