Дуа Липа с каре снялась в рекламном кампейне YSL (видео)

Знаменитость поблагодарила всех причастных к созданию ролика.

27-летняя британская певица Дуа Липа снялась в рекламном кампейне модного дома Yves Saint Laurent. Об этом звезда сцены сообщила на своей Instagram-странице.

В новом рекламном видео парфюме Libre известного бренда артистка косовского происхождения предстала с черным каре и в total-black образе. В ролике также присутствует кавер Дуа Липы на песню Джоджа Майкла — Freedom.

"Свобода не ждет", — сказала в конце видео 27-летняя певица.

[ + – ] Дуа Липа в рекламном кампейне Yves Saint Laurent

Поклонники знаменитости засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.

"Дуа, я люблю тебя", "моя королева", "бесконечная любовь", — пишут фолловеры звезды.

[ + – ] Дуа Липа в рекламном кампейне Yves Saint Laurent

"Рада сообщить вам, что новая кампания для Libre будет представлена очень скоро ~ Следите за новостями 🖤 @yslbeauty #libre", — отметила в своих соцсетях Дуа Липа, поблагодарив всю команду, причастную к съемкам рекламного ролика.

Напомним, Дуа Липа в "голом" платье появилась на свадьбе известного французского дизайнера.

Также Фокус писал об идеальном бикини для окончания лета 2022, которое накануне продемонстрировала Дуа Липа.