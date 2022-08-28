Дуа Липа в "голом" платье посетила свадьбу Симона Жакмюса (фото)

Благодаря белому луку знаменитости ее можно было спутать с невестой.

27-летняя британская певица Дуа Липа посетила церемонию бракосочетания известного дизайнера в нежном полупрозрачном платье. Об этом пишет Vanity Fair.

Артистка косовского происхождения была приглашена на свадьбу креативного директора и основателя модного бренда Jacquemus Симона Порта Жакмюса и его возлюбленного, рекламщика Марко Маэстри во Франции.

На публике Дуа Липа появилась в невероятно нежном белом полупрозрачном платье из осенне-зимней коллекции Jacquemus 2022. Платье макси с вырезом, украшенным хрупкими цветами, из-за которого было видно нижнее белье певицы, идеально подошло к такому же цвету массивным серьгам.

На ногах звезды сцены были бежевые босоножки на тонких бретелях. А в качестве аксессуара к праздничному аутфиту она добавила черную структурированную сумочку.

[ + – ] Дуа Липа на свадьбе Симона Жакмюса Фото: vogueitalia

Длинные черные волосы Дуа Липы были распущены. А на лице артистки сделали легкий нюдовый макияж.

Кроме 27-летней британской певицы, на громкую церемонию бракосочетания были приглашены французская модель Тина Кунаки со своим лучшим другом, известная дизайнер Голливуда Амина Муадди и другие знаменитости.

[ + – ] Дуа Липа на свадьбе Симона Жакмюса

Напомним, Дуа Липа посетила Албанию в платье-штанах на бретелях.

Также Фокус писал о необычном купальнике для августа 2022, который продемонстрировала накануне Дуа Липа.