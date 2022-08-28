Фата на брюках. Креативный директор Jacquemus вышел замуж (фото)

Произошло одно из самых ожидаемых событий года в fashion-отрасли.

Французский модельер и основатель модного бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс женился на своем возлюбленном, владельце рекламной компании Марко Маэстри. Об этом пишет Daily Mail.

На праздничной церемонии 27 августа 2022 молодожены обменялись клятвами. А к алтарю креативного директора вела его бабушка Лилин. Почитателям бренда она хорошо известна, ведь часто появлялась в рекламных роликах модного дома раньше.

Интересным аксессуаром жениха Симона стала белая фата, выглядывающая из-под его брюк.

[ + – ] Свадьба Симона Порта Жакмюса

Локацией для важнейшего дня в жизни Симон и Марко выбрали юго-восток Франции. После официальной части празднования свадьба продолжилась в замке Шато де Бонневаль.

Среди звездных гостей мероприятия журналисты модных глянцев заметили пришедшую на свадьбу британскую певицу Дуа Липу в прозрачном белом платье, через которое было видно ее нижнее белье, французскую модель Тину Кунаки, которую сопровождал не Венсан Кассель, а ее хороший друг Виктор Сантьяго, дизайнера Амину Муадди и других знаменитостей.

Практически все приглашенные звездные гости выбрали для празднования наряды от Jacquemus.

[ + – ] Свадьба Симона Порта Жакмюса

Теперь уже муж Симона Порта Жакмюса Марко Маэстри — владелец известного парижского рекламного диджитал-агентства Yoann and Marco. Пара объявила о своей помолвке еще в июне 2021, тогда же мужчины официально скрепили свои отношения, однако из-за пандемии коронавируса громкое празднование пришлось отложить на год.

32-летний французский дизайнер и рекламный менеджер встречались с 2018 года.

[ + – ] Свадьба Симона Порта Жакмюса Фото: vogueitalia

Напомним, не менее громкую свадьбу в 2022 году отпраздновала Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о громком скандале вокруг поздравления от модного дома с Днем всех влюбленных 2022. Тогда Jacquemus обвинили в пропаганде однополых отношений.