"Вы не заслуживаете наших товаров". Основатель бренда Jacquemus ответил на гомофобные комментарии

Основатель модного дома Jacquemus Симон Порт Жакмюс написал у себя в Instagram, что его бренду не нужны покупатели-гомофобы

В День святого Валентина основатель бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс опубликовал в Instagram романтическое фото со своим возлюбленным Марко Маэстри. Некоторые пользователи возмутились поцелуем двух мужчин и оставили под снимком оскорбительные комментарии. Одна из подписчиц написала Симону, что передумала покупать сумочку бренда Jacquemus, после того как узнала о сексуальной ориентации модельера.

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Дизайнер решил ответить хейтерам, подчеркнув, что не будет терпеть гомофобные высказывания.

"Если бы вы знали, сколько геев работает в Jacquemus. Такие гомофобные клиенты нам не нужны. Вы не заслуживаете наших товаров", — написал дизайнер, добавив, что не собирается скрывать свои чувства к партнеру и готов стать примером для других гомосексуальных пар.

"Я вырос без примера гомосексуальной пары перед глазами, и я знаю, как важно быть таким примером для всех юных людей. Мы будем бороться ради них, чтобы показать, что любовь всегда побеждает. Я продолжу публиковать эти фотографии любви. Всегда. Вы прекрасны, не забывайте об этом", — написал Симон.

Стоит отметить, что модельер Симон Порт Жакмюс открытый гей и часто публикует фото со своим возлюбленным Марко Маэстри, с которым они вместе более трех лет. Прошлым летом пара объявила о помолвке.

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