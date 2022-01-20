Телохранитель Карла Лагерфельда стал дизайнером бренда Karl Lagerfeld

Себастьян Жондо возглавит спортивную линию бренда знаменитого модельера.

Себастьян Жондо, который в свое время был личным телохранителем умершего в 2019 году модельера Карла Лагерфельда и его близким другом, стал дизайнером спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld. Первая коллекция "Жондо" из серии Rue St. Guillaume Menswear Athleisure ожидается в июле 2022 года. Об этом пишет WWD.

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Мужчина уже представил дизайн спортивной сумки с отдельным карманом на молнии для обуви. Как отметил Жондо, идея создать отдельный карман пришла ему в голову после смущения тем, что спортивную одежду обычно люди носят в одной сумке с кроссовками или кедами, а стоит делать это отдельно.

[ + – ] Пост Себастьяна Жондо

"Я очень горжусь объявить о своем назначении консультантом по дизайну Athleisure для KARL LAGERFELD! Карл бы гордился моей новой должностью и тем влиянием, которое он оказал на мой творческий процесс. Как человек спортивно настроенный, для меня эта роль… еще более актуальна", — отметил новый дизайнер спортивной линейки бренда на своей странице в Instagram.

В будущей коллекции телохранителя Карла Лагерфельда также будут легкие куртки, спортивные штаны, худи, футболки, шорты и многофункциональные бомберы.

Отметим, что цены на спортивную коллекцию Жондо будут стартовать от 100 евро и достигнут 250 евро.

Следует напомнить, что Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

Напомним, как живет любимая кошка покойного модельера сейчас. Именно этому животному Лагерфельд завещал $252,5 млн долларов.

Тем временем виллу покойного дизайнера и модельера начали сдавать в аренду посуточно. Ночь в имении самого Карла Лагерфельда на пляже Монте-Карло будет стоить 15 тысяч евро.