Охоронець Карла Лагерфельда став дизайнером бренду Karl Lagerfeld

Себастьян Жондо очолить спортивну лінію бренду знаменитого модельєра.

Себастьян Жондо, який свого часу був особистим тілоохоронцем померлого у 2019-му році модельєра Карла Лагерфельда та його близьким другом, став дизайнером спортивної лінійки бренду Karl Lagerfeld. Перша колекція Жондо із серії Rue St. Guillaume Menswear Athleisure очікується в липні 2022-го року. Про це пише WWD.

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Чоловік уже представив дизайн спортивної сумки з окремою кишенею на блискавці для взуття. Як зазначив Жондо, ідея створити окрему кишеню спала йому на думку після бентеження тим, що спортивний одяг зазвичай люди носять в одній сумці з кросівками чи кедами, а варто це робити окремо.

[ + – ] Допис Себастьяна Жондо

"Я дуже пишаюся оголосити про своє призначення консультантом з дизайну Athleisure для KARL LAGERFELD! Карл би пишався моєю новою посадою і тим впливом, який він справив на мій творчий процес. Як людина спортивно налаштована, для мене ця роль … є ще більш актуальною", — зазначив новий дизайнер спортивної лінійки бренду на своїй сторінці в Instagram.

У майбутній колекції охоронця Карла Лагерфельда також будуть легкі куртки, спортивні штани, худі, футболки, шорти та багатофункціональні бомбери.

Зазначимо, що ціни на спортивну колекцію Жондо стартуватимуть від 100 євро і досягатимуть 250.

Варто нагадати, що Карл Лагерфельд помер у лютому 2019 року у віці 85 років від раку підшлункової залози.

Нагадаємо, як живе улюблена кішка покійного модельєра зараз. Саме цій тварині Лагерфельд заповів $252,5 млн доларів.

Тим часом віллу покійного дизайнера та модельєра почали здавати в оренду подобово. Ніч у маєтку самого Карла Лагерфельда на пляжі Монте-Карло коштуватиме 15 тисяч євро.