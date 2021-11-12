Віллу легендарного Карла Лагерфельда почали здавати подобово

Переночувати в елегантному білому маєтку на пляжі Монте-Карло коштуватиме 15 тисяч євро.

Через два роки після смерті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда для оренди став доступний його шикарний маєток у Монте-Карло з видом на Середземне море. Про це пише Architectural Digest.

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Ніч у маєтку, оточеному шикарним парком, обійдеться в 15 тисяч євро, однак у найзавантаженіший сезон ціна зростає до 45 тисяч євро.

[ + – ] Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Сама вілла Ла Віжі була побудована в 1902 році в стилі прекрасної епохи і, на думку ріелторів із агентства Mansion Global, — це найпрестижніша нерухомість на Французькій Рив'єрі.

Під час Другої світової війни нацисти розмістили тут штаб і наглядовий пункт. А Лагерфельд придбав віллу 1988 року. І частенько відпочивав тут із друзями та своєю улюбленою кішечкою Шупетт.

Фото: Mansion Global

[ + – ] Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Ті, хто знімуть віллу Лагерфельда, отримають доступ до намету на приватному пляжі Монте-Карло, басейн і електромобіль у цілодобове користування, щоб без проблем добиратися до ресторанів і нічних клубів.

[ + – ] Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Нагадаємо, Карл Лагерфельд помер у 85 років від раку підшлункової залози у 2019 році. А Тиждень моди в Парижі завершився показом модного будинку Chanel, який останніми роками очолював Лагерфельд.

Великий кутюр'є ніколи не був одружений, і він не мав дітей. Його єдине кохання, Жак де Башер, пішов до Іва Сен-Лорана, вічного суперника Лагерфельда у світі моди. І тому єдиною супутницею в останні роки життя дизайнера була його улюблена кішечка на прізвисько Шупетт, у перекладі з французької — Капусточка. Зараз Капусточка є однією з найбагатших кішок у світі.