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Віллу легендарного Карла Лагерфельда почали здавати подобово

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Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рив'єра, вілла
Фото: Getty Images

Переночувати в елегантному білому маєтку на пляжі Монте-Карло коштуватиме 15 тисяч євро.

Через два роки після смерті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда для оренди став доступний його шикарний маєток у Монте-Карло з видом на Середземне море. Про це пише Architectural Digest.

Ніч у маєтку, оточеному шикарним парком, обійдеться в 15 тисяч євро, однак у найзавантаженіший сезон ціна зростає до 45 тисяч євро.

Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рив'єра, вілла
Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рив'єра, вілла
Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Сама вілла Ла Віжі була побудована в 1902 році в стилі прекрасної епохи і, на думку ріелторів із агентства Mansion Global, — це найпрестижніша нерухомість на Французькій Рив'єрі.

Під час Другої світової війни нацисти розмістили тут штаб і наглядовий пункт. А Лагерфельд придбав віллу 1988 року. І частенько відпочивав тут із друзями та своєю улюбленою кішечкою Шупетт.

Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рв'єра, вілла
Фото: Mansion Global
Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рив'єра, вілла
Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Ті, хто знімуть віллу Лагерфельда, отримають доступ до намету на приватному пляжі Монте-Карло, басейн і електромобіль у цілодобове користування, щоб без проблем добиратися до ресторанів і нічних клубів.

Вілла Ла Віжі, карл лагерфельд, лазуровий берег, французька рив'єра, вілла
Вілла Ла Віжі, яка належала Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Нагадаємо, Карл Лагерфельд помер у 85 років від раку підшлункової залози у 2019 році. А Тиждень моди в Парижі завершився показом модного будинку Chanel, який останніми роками очолював Лагерфельд.

Великий кутюр'є ніколи не був одружений, і він не мав дітей. Його єдине кохання, Жак де Башер, пішов до Іва Сен-Лорана, вічного суперника Лагерфельда у світі моди. І тому єдиною супутницею в останні роки життя дизайнера була його улюблена кішечка на прізвисько Шупетт, у перекладі з французької — Капусточка. Зараз Капусточка є однією з найбагатших кішок у світі.