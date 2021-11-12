Виллу легендарного Карла Лагерфельда начали сдавать посуточно

Переночевать в стенах элегантного белого особняка пляже Монте-Карло будет стоить 15 тысяч евро

Спустя два года после смерти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, для аренды стал доступен его шикарный особняк в Монте-Карло с видом на Средиземное море. Об этом пишет Architectural Digest.

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Ночь в поместье, окруженном шикарным парком обойдется в 15 тысяч евро, однако в самый загруженный сезон цена вырастает до 45 тысяч евро.

[ + – ] Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Сама вилла Ла Вижи была построена в 1902 году в стиле Прекрасной эпохи и, по мнению риэлторов из агентства Mansion Global – это самая престижная недвижимость на Французской Ривьере.

Во время Второй мировой войны нацисты разместили здесь штаб и наблюдательный пункт. А Лагерфельд приобрел виллу в 1988 году. И частенько отдыхал здесь с друзьями и своей любимой кошечкой Шупетт.

Фото: Mansion Global

[ + – ] Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Те, кто снимут виллу Лагерфельда, получат доступ к шатру на частном пляже Монте-Карло, бассейну и электромобиль в круглосуточное пользование, чтобы без проблем добираться до ресторанов и ночных клубов.

[ + – ] Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду Фото: Mansion Global

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в 85 лет от рака поджелудочной железы в 2019 году. А Неделя моды в Париже завершилась показом модного дома Chanel, который в последние годы возглавлял Лагерфельд.

Великий кутюрье никогда не был женат, и у него не было детей. Его единственная любовь – Жак де Башер ушел к Иву Сен-Лорану, вечному сопернику Лагерфельда в мире моды. И потому единственной спутницей в последние годы жизни дизайнера была его любимая кошечка по кличке Шупетт, в переводе с французского, — Капусточка. Сейчас Капусточка является одной из самых богатых кошек в мире.