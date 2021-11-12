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Виллу легендарного Карла Лагерфельда начали сдавать посуточно

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Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Фото: Getty Images

Переночевать в стенах элегантного белого особняка пляже Монте-Карло будет стоить 15 тысяч евро

Спустя два года после смерти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, для аренды стал доступен его шикарный особняк в Монте-Карло с видом на Средиземное море. Об этом пишет Architectural Digest.

Ночь в поместье, окруженном шикарным парком обойдется в 15 тысяч евро, однако в самый загруженный сезон цена вырастает до 45 тысяч евро.

Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Сама вилла Ла Вижи была построена в 1902 году в стиле Прекрасной эпохи и, по мнению риэлторов из агентства Mansion Global – это самая престижная недвижимость на Французской Ривьере.

Во время Второй мировой войны нацисты разместили здесь штаб и наблюдательный пункт. А Лагерфельд приобрел виллу в 1988 году. И частенько отдыхал здесь с друзьями и своей любимой кошечкой Шупетт.

Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Фото: Mansion Global
Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Те, кто снимут виллу Лагерфельда, получат доступ к шатру на частном пляже Монте-Карло, бассейну и электромобиль в круглосуточное пользование, чтобы без проблем добираться до ресторанов и ночных клубов.

Вилла Ла Вижи, карл лагерфельд, лазурный берег, французская ривьера, вилла
Вилла Ла Вижи, принадлежавшая Карлу Лагерфельду
Фото: Mansion Global

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в 85 лет от рака поджелудочной железы в 2019 году. А Неделя моды в Париже завершилась показом модного дома Chanel, который в последние годы возглавлял Лагерфельд.

Великий кутюрье никогда не был женат, и у него не было детей. Его единственная любовь – Жак де Башер ушел к Иву Сен-Лорану, вечному сопернику Лагерфельда в мире моды. И потому единственной спутницей в последние годы жизни дизайнера была его любимая кошечка по кличке Шупетт, в переводе с французского, — Капусточка. Сейчас Капусточка является одной из самых богатых кошек в мире.