"Ви не заслуговуєте на наші товари". Засновник бренду Jacquemus відповів на гомофобні коментарі
Засновник модного дому Jacquemus Сімон Порт Жакмюс написав у себе в Instagram, що його бренду не потрібні покупці-гомофоби.
У День святого Валентина засновник бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс опублікував в Instagram романтичне фото зі своїм коханим Марко Маестрі. Деякі користувачі обурилися поцілунком двох чоловіків і залишили під знімком образливі коментарі. Одна з підписниць написала Сімону, що передумала купувати сумочку бренду Jacquemus, після того, як дізналася про сексуальну орієнтацію модельєра.
Дизайнер вирішив відповісти хейтерам, наголосивши, що не терпітиме гомофобні висловлювання.
"Якби ви знали, скільки геїв працює в Jacquemus. Такі гомофобні клієнти нам не потрібні. Ви не заслуговуєте на наші товари", — написав дизайнер, додавши, що не збирається приховувати свої почуття до партнера і готовий стати прикладом для інших гомосексуальних пар.
"Я виріс без прикладу гомосексуальної пари перед очима, і я знаю, як важливо бути таким прикладом для всіх юних людей. Ми боротимемося заради них, щоб показати, що кохання завжди перемагає. Я продовжу публікувати ці фотографії кохання. Завжди. Ви прекрасні, не забувайте про це", — написав Сімон.
Варто зазначити, що модельєр Сімон Порт Жакмюс відкритий гей і часто публікує фото зі своїм коханим Марко Маестрі, з яким вони разом понад три роки. Минулого літа пара оголосила про заручини.
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