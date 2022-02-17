"Ви не заслуговуєте на наші товари". Засновник бренду Jacquemus відповів на гомофобні коментарі

Засновник модного дому Jacquemus Сімон Порт Жакмюс написав у себе в Instagram, що його бренду не потрібні покупці-гомофоби.

У День святого Валентина засновник бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс опублікував в Instagram романтичне фото зі своїм коханим Марко Маестрі. Деякі користувачі обурилися поцілунком двох чоловіків і залишили під знімком образливі коментарі. Одна з підписниць написала Сімону, що передумала купувати сумочку бренду Jacquemus, після того, як дізналася про сексуальну орієнтацію модельєра.

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Дизайнер вирішив відповісти хейтерам, наголосивши, що не терпітиме гомофобні висловлювання.

"Якби ви знали, скільки геїв працює в Jacquemus. Такі гомофобні клієнти нам не потрібні. Ви не заслуговуєте на наші товари", — написав дизайнер, додавши, що не збирається приховувати свої почуття до партнера і готовий стати прикладом для інших гомосексуальних пар.

"Я виріс без прикладу гомосексуальної пари перед очима, і я знаю, як важливо бути таким прикладом для всіх юних людей. Ми боротимемося заради них, щоб показати, що кохання завжди перемагає. Я продовжу публікувати ці фотографії кохання. Завжди. Ви прекрасні, не забувайте про це", — написав Сімон.

Варто зазначити, що модельєр Сімон Порт Жакмюс відкритий гей і часто публікує фото зі своїм коханим Марко Маестрі, з яким вони разом понад три роки. Минулого літа пара оголосила про заручини.

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