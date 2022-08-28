Фата на штанах. Креативний директор Jacquemus вийшов заміж (фото)

Сталася одна з найочікуваніших подій року у fashion-галузі.

Французький модельєр та засновник модного бренду Jacquemus Симон Порт Жакмюс одружився зі своїм коханим, власником рекламної компанії Марко Маестрі. Про це пише Daily Mail.

На святковій церемонії 27 серпня 2022 молодята обмінялися обручками та клятвами. До вівтаря креативного директора вела його бабуся Лілін. Шанувальникам бренду вона добре відома, адже часто з'являлася у рекламних роликах модного дому.

Цікавим аксесуаром нареченого Симона стала біла фата, яка виглядала з-під його штанів.

[ + – ] Весілля Симона Порта Жакмюса

Локацією для найважливішого дня у житті Симон та Марко обрали південний схід Франції. Після офіційної частини святкування весілля продовжилося у замку Шато де Бонневаль.

Серед зіркових гостей заходу журналісти модних глянців помітили британську співачку Дуа Ліпу, яка прийшла на весілля у прозорій білій сукні, через яку було видно спідню білизну, французьку модель Тіну Кунакі, яку супроводжував не Венсан Кассель, а її хороший друг Віктор Сантьяго, дизайнерку Аміну Муадді тощо.

Практично всі запрошені зіркові гості обрали для святкування наряди від Jacquemus.

[ + – ] Весілля Симона Порта Жакмюса

Тепер уже чоловік Симона Порт Жакмюса Марко Маестрі — власник відомої паризької рекламної діджитал-агенції Yoann and Marco. Пара оголосила про свої заручини ще у червні 2021, тоді ж чоловіки офіційно скріпили свої стосунки, проте через пандемію коронавірусу гучне святкування доводилося відкласти на рік.

32-річний французький дизайнер та рекламний менеджер зустрічалися з 2018 року.

[ + – ] Весілля Симона Порта Жакмюса Фото: vogueitalia

Нагадаємо, не менш гучне весілля у 2022 відсвяткувала Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про гучний скандал навколо привітання від модного дому з Днем усіх закоханих 2022. Тоді Jacquemus звинуватили у пропагуванні одностатевих стосунків.