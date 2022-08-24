У мережі показали всі три сукні, які Дженніфер Лопес одягала на весілля

Всі три сукні схожого фасону створили у будинку моди Ralph Lauren

Весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека пройшло, і молодята вже поїхали на медовий місяць до Італії, але фото з урочистостей, Джей Ло, схоже показуватиме поступово. Так, нарешті з'явилися ескізи суконь від Ralph Lauren, які вона одягала на весілля. Про це пише Grazia Magazine.

Поки офіційних фотографій з весілля небагато: папараці вдалося зробити лише пару фото з дрона. Але виявилося, що Дженніфер Лопес встигла змінити три розкішні наряди схожого силуету і все від Ральфа Лорена.

[ + – ] Перша весільна сукня Дженніфер Лопес Фото: Chris Appleton/Instagram [ + – ] Перша весільна сукня Дженніфер Лопес Фото: Ralph Lauren

Фото з'явилися на інформаційному бюлетені OnTheJLo. Також знімки показав знаменитий перукар Кріс Епплтон, який робив співачці зачіску.

Головна сукня, та сама, в якій Дженніфер Лопес йшла до вівтаря, доповнена довгим шлейфом і воланами.

Після церемонії Лопес переодяглася у прикрашене перлинними нитками сукню з глибоким вирізом і була присутня на коктейльній вечірці.

[ + – ] Сукня Дженніфер Лопес для коктейлю Фото: Chris Appleton/Instagram

За словами Ральфа Лорена, 30 майстрів працювали протягом 700 годин, щоб вручну вишити цей приголомшливий виріб.

[ + – ] Як створювали вбрання Джей Ло

Для званої вечері Дженніфер Лопес знову змінила вбрання. Сукня силуету "русалка" прикрашена кристалами Swarovski, і косинкою з органзи.

[ + – ] Сукня Дженніфер Лопес для весільної вечері Фото: Chris Appleton/Instagram

Також у Ralph Lauren показали, як виглядали приголомшливі сукні на стадії ескізу та деякі деталі обробки: ґудзички, обшиті шовком та комір із пір'я.

Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren

Інсайдери вже розповіли, що всі гості на весілля були у білому, а Ральф Лорен одягнув не лише наречену, а й Бена Аффлека та їхніх дітей.

Саме весілля тривало три дні. Влаштували його в шикарному маєтку Бена Аффлека в Джорджії вартістю 8,9 мільйона доларів.

Нагадаємо, шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека укладений у Лас-Вегасі, у знаменитій Little White Wedding, де свого часу одружилися Френк Сінатра та Міа Ферроу, Брюс Вілліс та Демі Мур, Брітні Спірс та Джеймс Александр, Джо Джонас та Софі Тернер.

Попри спонтанність, Лопес встигла змінити два вбрання. Одна із суконь збереглася ще зі зйомок фільму. А Бен Аффлек просто дістав костюм зі свого гардероба.