В Сети показали все три платья, которые Дженнифер Лопес надевала на свадьбу

Все три платья схожего фасона создали в доме моды Ralph Lauren

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прошла, и молодожены уже укатили на медовый месяц в Италию, но фото с торжества, Джей Ло, похоже будет показывать постепенно. Так, наконец появились эскизы платьев от Ralph Lauren, которые она надевала на свадьбу. Об этом пишет Grazia Magazine.

Пока официальных фотографий со свадьбы немного: папарацци удалось сделать лишь пару фото с дрона. Но оказалось, что Дженнифер Лопес успела сменить три роскошных наряда схожего силуэта и все от Ральфа Лорена.

[ + – ] Первое свадебное платье Дженнифер Лопес Фото: Chris Appleton/Instagram [ + – ] Первое свадебное платье Дженнифер Лопес Фото: Ralph Lauren

Фото появились на ее информационном бюллетене OnTheJLo. Также снимки показал знаменитый парикмахер Крис Эпплтон, который делал певице прическу.

Главное платье, то самое, в котором Дженнифер Лопес шла к алтарю, было дополнено длинным шлейфом и оборками.

После церемонии Лопес переоделась в украшенное жемчужными нитями платье с глубоким вырезом и в нем присутствовала на коктейльной вечеринке.

[ + – ] Платье Дженнифер Лопес для коктейля Фото: Chris Appleton/Instagram

По словам Ральфа Лорена, 30 мастеров работали в течение 700 часов, чтобы вручную вышить это потрясающее изделие.

[ + – ] Как создавали наряды Джей Ло

Для званого ужина Дженнифер Лопес снова сменила наряд. Платье силуэта "русалка" было украшено кристаллами Swarovski, и косынкой из органзы.

[ + – ] Платье Дженнифер Лопес для свадебного ужина Фото: Chris Appleton/Instagram

Также в Ralph Lauren показали, как выглядели потрясающие платья на стадии эскиза и некоторые детали отделки: пуговички, обшитые шелком и воротник из перьев.

Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren

Инсайдеры уже рассказали, что все гости на свадьбы были в белом, а Ральф Лорен одел не только невесту, но и Бена Аффлека и их детей.

Сама свадьба продолжалась три дня. Устроили ее в шикарном имении Бена Аффлека в Джорджии, стоимостью 8,9 миллиона долларов.

Напомним, брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был заключен в Лас-Вегасе, в знаменитой Little White Wedding, где в свое время поженились Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Брюс Уиллис и Деми Мур, Бритни Спирс и Джеймс Александр, Джо Джонас и Софи Тернер.

Несмотря на спонтанность, Лопес успела сменить два наряда. Одно из платьев сохранилось еще со съемок фильма. А Бен Аффлек просто достал костюм из своего гардероба.