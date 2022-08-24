Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

В Сети показали все три платья, которые Дженнифер Лопес надевала на свадьбу

дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Chris Appleton/Instagram | Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Все три платья схожего фасона создали в доме моды Ralph Lauren

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прошла, и молодожены уже укатили на медовый месяц в Италию, но фото с торжества, Джей Ло, похоже будет показывать постепенно. Так, наконец появились эскизы платьев от Ralph Lauren, которые она надевала на свадьбу. Об этом пишет Grazia Magazine.

Пока официальных фотографий со свадьбы немного: папарацци удалось сделать лишь пару фото с дрона. Но оказалось, что Дженнифер Лопес успела сменить три роскошных наряда схожего силуэта и все от Ральфа Лорена.

дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Первое свадебное платье Дженнифер Лопес
Фото: Chris Appleton/Instagram
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Первое свадебное платье Дженнифер Лопес
Фото: Ralph Lauren

Фото появились на ее информационном бюллетене OnTheJLo. Также снимки показал знаменитый парикмахер Крис Эпплтон, который делал певице прическу.

Главное платье, то самое, в котором Дженнифер Лопес шла к алтарю, было дополнено длинным шлейфом и оборками.

После церемонии Лопес переоделась в украшенное жемчужными нитями платье с глубоким вырезом и в нем присутствовала на коктейльной вечеринке.

дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Платье Дженнифер Лопес для коктейля
Фото: Chris Appleton/Instagram

По словам Ральфа Лорена, 30 мастеров работали в течение 700 часов, чтобы вручную вышить это потрясающее изделие.

Как создавали наряды Джей Ло

Для званого ужина Дженнифер Лопес снова сменила наряд. Платье силуэта "русалка" было украшено кристаллами Swarovski, и косынкой из органзы.

дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Платье Дженнифер Лопес для свадебного ужина
Фото: Chris Appleton/Instagram

Также в Ralph Lauren показали, как выглядели потрясающие платья на стадии эскиза и некоторые детали отделки: пуговички, обшитые шелком и воротник из перьев.

дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Ralph Lauren
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Ralph Lauren
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Ralph Lauren
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Ralph Lauren
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
Фото: Ralph Lauren
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье
дженнифер лопес свадьба, дженнифер лопес, дженнифер лопес свадебное платье, три свадебных платья лопес, свадебное платье

Инсайдеры уже рассказали, что все гости на свадьбы были в белом, а Ральф Лорен одел не только невесту, но и Бена Аффлека и их детей.

Сама свадьба продолжалась три дня. Устроили ее в шикарном имении Бена Аффлека в Джорджии, стоимостью 8,9 миллиона долларов.

Напомним, брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был заключен в Лас-Вегасе, в знаменитой Little White Wedding, где в свое время поженились Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Брюс Уиллис и Деми Мур, Бритни Спирс и Джеймс Александр, Джо Джонас и Софи Тернер.

Несмотря на спонтанность, Лопес успела сменить два наряда. Одно из платьев сохранилось еще со съемок фильма. А Бен Аффлек просто достал костюм из своего гардероба.