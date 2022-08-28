Дуа Ліпа в "голій" сукні відвідала весілля Симона Жакмюса (фото)

Завдяки білосніжному луку знаменитості її можна було сплутати з нареченою.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа відвідала церемонію одруження відомого дизайнера у ніжній напівпрозорій сукні. Про це пише Vanity Fair.

Артистка косовського походження була запрошена на весілля креативного директора та засновника модного бренду Jacquemus Симона Порта Жакмюса та його коханого, рекламника Марко Маестрі у Франції.

На публіці Дуа Ліпа з'явилася у неймовірно ніжній білосніжній напівпрозорій сукні з осінньо-зимової колекції Jacquemus 2022. Сукня максі з вирізом, прикрашеним тендітними квітами, через який було видно спідню білизну співачки, ідеально підійшла до такого ж кольору масивних сережок.

На ногах зірки сцени були бежеві босоніжки на тонких бретелях. А як аксесуар до святкового аутфіту вона додала чорну структуровану сумочку.

[ + – ] Дуа Ліпа на весіллі Симона Жакмюса Фото: vogueitalia

Довге чорне волосся Дуа Ліпи було розпущене. А на обличчі артистки зробили легкий нюдовий макіяж.

Окрім 27-річної британської співачки, на гучну церемонію одруження були запрошені французька модель Тіна Кунакі зі своїм найкращим другом, відома дизайнерка Голлівуду Аміна Муадді та інші знаменитості.

[ + – ] Дуа Ліпа на весіллі Симона Жакмюса

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала Албанію у сукні-штанах на бретелях.

Також Фокус писав про незвичайний купальник для серпня 2022, який продемонструвала напередодні Дуа Ліпа.