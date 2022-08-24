Дуа Ліпа показала незвичайний купальник для серпня 2022 (фото)

Практично кожен модний образ зірки сцени не залишається без уваги публіки.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний варіант купальника на кінець літа 2022 — джинсове бікіні. Знімками у святковому образі артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 85 млн підписників.

Свій 27-й день народження знаменитість косовського походження зустріла у total denim аутфіті від Dior — вінтажному джинсовому бікіні на зав'язках з колекції весна 2000. До пляжно-святкового образу співачка додала вільну накидку на бедра. На ногах іменинниці були чоботи на шнурівках.

Як аксесуари до джинсового бікіні 27-річна британська співачка додала масивні помаранчеві окуляри, срібний чокер та численні каблучки.

[ + – ] Дуа Ліпа

"🦋 27 – це як рай …дякую за привітання з днем ​​народження!!!!" — підписала святкові кадри Дуа Ліпа.

Зазначимо, що менш як за добу публікація набрала понад два мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами.

[ + – ] Дуа Ліпа у свій 27-й день народження

Практично кожен образ Дуа Ліпи не залишається без уваги. За вбраннями британської співачки слідкують мільйони її підписників у соцмережах та беруть на замітку трендові поєднання, які демонструє їхній кумир.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала стильний варіант купальника для серпня 2022.

Також Фокус писав про найвдаліші та наймодніші образи Дуа Ліпи за останній рік.