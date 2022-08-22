Дуа Ліпі — 27. Найвдаліші модні образи співачки
Іменинниця за свій 27-й рік життя продемонструвала низку модних образів, які задали нові fashion-тренди.
Сьогодні, 22 серпня 2022 улюбленій мільйонами співачці Дуа Ліпі виповнюється 27 років. Проте пропонуємо пригадати не її популярні пісні, а модні образи, котрі кардинально змінювали моду через секунду, як потрапляли до соцмереж. А враховуючи популярність іменинниці та кількість її підписників в Instagram (понад 85 мільйонів фоловерів з усього світу), кожен лук Дуа Ліпи стане популярним, а фанати зірки стануть повторювати її образи.
Спортивна мода
Своїми нещодавніми фото у чорному спортивному костюмі від Puma з колекції Flutur Дуа Ліпа задала тренд на приталений та укорочений спортивний одяг. Артистка показала, що спортивні костюми не обов'язково повинні бути призначені для занять спортом — їх можна надягати і на вечірки та експериментувати з аксесуарами.
На фото знаменитість додала до аутфіту срібні прикраси та розпустила своє довге чорне волосся.
Колекція Flutur присвячена рейв-культурі та спогадам про дитинство.
Яскраві виступи
На своїх концертах у межах світового турне Діа Ліпа демонструвала особливо яскраві образи. На одному з виступів співачка вийшла на сцену в неймовірному аутфіту від Mugler. На британській співачці косовського походження був чорно-прозорий комбінезон з глибоким декольте зі 120 тисяч каменів, що неймовірно світилися.
Дуа Ліпа — блондинка
На вручення найпрестижнішої музичної нагороди Греммі-2022 Дуа Ліпа прийшла в образі, який знову не залишив жодного її фаната байдужим. Окрім розкішної сукні від Versace з відкритою спиною та численними прикрасами, артистка приголомшила шанувальників кардинальними змінами зовнішньості: вона стала блондинкою.
Напівпрозорі комплекти
Під час свого нещодавнього великого турне Дуа Ліпа відвідала низку європейських міст, де демонструвала стильні та провокативні образи. В одній зі столиць співачка закуталася "у 100-доларову купюру".
27-річна артистка вийшла у світ у напівпрозорому ансамблі, який підкреслив її підтягнуту фігуру. На зірці сцени був топ та лосини з дизайном 100-доларової купюри, через які було видно чорну спідню білизну зірки.
Білизняні комплекти
Дуа Ліпа влітку 2022 обрала для виходу в європейському місті комплект у білизняному стилі з тропічним принтом. Тоді співачка продемонструвала майку та мініспідницю на зав'язці.
Своє довге чорне волосся артистка зібрала у високий хвіст, а доповнила аутфіт маленькою чорною сумочкою, сережками та масивними сонцезахисними окулярами. На ногах британської знаменитості були чорні високі чоботи.
Купальники
Ще на початку 2022 Дуа Ліпа задала тренд на яскраві купальники. Тоді іменинниця відпочивала у Флориді в перерві між своїми концертами.
Співачка продемонструвала яскраво-помаранчевий купальний костюм у техніці кроше із золотим ланцюжком на талії. Доповнила лютнево-літній образ мереживна спідниця на зав'язці. На ногах Ліпи були чорні сандалі на платформі.
Як аксесуари знаменитість косовського походження обрала сережки-кільця та леопардові сонцезахисні окуляри. Своє чорне довге волосся вона залишила розпущеним.
Шкіряні тренчі
Взимку 2022 Дуа Ліпа показала своїм підписникам, як вдало можна поєднати трендовий шкіряний тренч з іншими елементами гардероба. Тоді на британській артистці був трендовий шкіряний чорний oversize тренч. Як аксесуари до модного образу Дуа додала трендову бежеву шовкову хустинку та масивні темно-рожеві окуляри.
Нагадаємо, Дуа Ліпа стала Почесним послом Республіки Косово.
Також Фокус писав про підтримку України Дуа Ліпою. Окрім того, що співачка присвятила нашій країні єдині закріплені сторіс у своєму Instagram з важливою інформацією про російсько-українську війну, вона нещодавно придбала аксесуари українського бренду.