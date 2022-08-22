Дуа Ліпі — 27. Найвдаліші модні образи співачки

Іменинниця за свій 27-й рік життя продемонструвала низку модних образів, які задали нові fashion-тренди.

Сьогодні, 22 серпня 2022 улюбленій мільйонами співачці Дуа Ліпі виповнюється 27 років. Проте пропонуємо пригадати не її популярні пісні, а модні образи, котрі кардинально змінювали моду через секунду, як потрапляли до соцмереж. А враховуючи популярність іменинниці та кількість її підписників в Instagram (понад 85 мільйонів фоловерів з усього світу), кожен лук Дуа Ліпи стане популярним, а фанати зірки стануть повторювати її образи.

[ + – ] Образ іменинниці [ + – ] Образ іменинниці Фото: dualipa

Спортивна мода

Своїми нещодавніми фото у чорному спортивному костюмі від Puma з колекції Flutur Дуа Ліпа задала тренд на приталений та укорочений спортивний одяг. Артистка показала, що спортивні костюми не обов'язково повинні бути призначені для занять спортом — їх можна надягати і на вечірки та експериментувати з аксесуарами.

На фото знаменитість додала до аутфіту срібні прикраси та розпустила своє довге чорне волосся.

Колекція Flutur присвячена рейв-культурі та спогадам про дитинство.

[ + – ] Дуа Ліпа показала ідеальний спортивний костюм

Яскраві виступи

На своїх концертах у межах світового турне Діа Ліпа демонструвала особливо яскраві образи. На одному з виступів співачка вийшла на сцену в неймовірному аутфіту від Mugler. На британській співачці косовського походження був чорно-прозорий комбінезон з глибоким декольте зі 120 тисяч каменів, що неймовірно світилися.

[ + – ] Дуа Ліпа в комбінезоні від Mugler

Дуа Ліпа — блондинка

На вручення найпрестижнішої музичної нагороди Греммі-2022 Дуа Ліпа прийшла в образі, який знову не залишив жодного її фаната байдужим. Окрім розкішної сукні від Versace з відкритою спиною та численними прикрасами, артистка приголомшила шанувальників кардинальними змінами зовнішньості: вона стала блондинкою.

[ + – ] Дуа Ліпа на певний час стала блондинкою

Напівпрозорі комплекти

Під час свого нещодавнього великого турне Дуа Ліпа відвідала низку європейських міст, де демонструвала стильні та провокативні образи. В одній зі столиць співачка закуталася "у 100-доларову купюру".

27-річна артистка вийшла у світ у напівпрозорому ансамблі, який підкреслив її підтягнуту фігуру. На зірці сцени був топ та лосини з дизайном 100-доларової купюри, через які було видно чорну спідню білизну зірки.

[ + – ] Дуа Ліпа в напівпрозорому комплекті

Білизняні комплекти

Дуа Ліпа влітку 2022 обрала для виходу в європейському місті комплект у білизняному стилі з тропічним принтом. Тоді співачка продемонструвала майку та мініспідницю на зав'язці.

Своє довге чорне волосся артистка зібрала у високий хвіст, а доповнила аутфіт маленькою чорною сумочкою, сережками та масивними сонцезахисними окулярами. На ногах британської знаменитості були чорні високі чоботи.

[ + – ] Дуа Ліпа в білизняному комплекті

Купальники

Ще на початку 2022 Дуа Ліпа задала тренд на яскраві купальники. Тоді іменинниця відпочивала у Флориді в перерві між своїми концертами.

Співачка продемонструвала яскраво-помаранчевий купальний костюм у техніці кроше із золотим ланцюжком на талії. Доповнила лютнево-літній образ мереживна спідниця на зав'язці. На ногах Ліпи були чорні сандалі на платформі.

Як аксесуари знаменитість косовського походження обрала сережки-кільця та леопардові сонцезахисні окуляри. Своє чорне довге волосся вона залишила розпущеним.

[ + – ] Дуа Ліпа демонструвала стильні пляжні образи

Шкіряні тренчі

Взимку 2022 Дуа Ліпа показала своїм підписникам, як вдало можна поєднати трендовий шкіряний тренч з іншими елементами гардероба. Тоді на британській артистці був трендовий шкіряний чорний oversize тренч. Як аксесуари до модного образу Дуа додала трендову бежеву шовкову хустинку та масивні темно-рожеві окуляри.

[ + – ] Дуа Ліпа у лютому 2022

Нагадаємо, Дуа Ліпа стала Почесним послом Республіки Косово.

Також Фокус писав про підтримку України Дуа Ліпою. Окрім того, що співачка присвятила нашій країні єдині закріплені сторіс у своєму Instagram з важливою інформацією про російсько-українську війну, вона нещодавно придбала аксесуари українського бренду.