Дуа Липе — 27. Самые удачные модные образы певицы

Именинница за свой 27-й год жизни продемонстрировала ряд модных образов, задавших новые fashion-тренды.

Сегодня, 22 августа 2022 любимой миллионами певице Дуа Липе исполняется 27 лет. Однако, в этот раз, мы предлагаем вспомнить не столько ее популярные синглы, сколько модные образы, которые кардинально влияли на модные тенденции через мгновение, после того, как фото знаменитости в очередном стильном решении публиковались в социальных сетях. А, принимая во внимание, популярность именинницы и количество ее подписчиков в Instagram (свыше 85 миллионов фолловеров во всем мире), практически каждый лук Дуа Липы становится резонансным, и фанаты звезды начинали повторять его многократно.

[ + – ] Образ именинницы [ + – ] Образ именинницы Фото: dualipa

Спортивная мода

Своими недавними фотографиями в черном спортивном костюме от Puma из коллекции Flutur Дуа Липа задала тренд на приталенную и укороченную спортивную одежду. Артистка личным примером доказала, что спортивные костюмы и их производные, созданы не только для занятий спортом. Их можно надевать также на вечеринки, параллельно экспериментируя с аксессуарами.

На фото знаменитость добавила к аутфиту серебряные украшения и распустила свои длинные черные волосы.

Коллекция Flutur посвящена рейв-культуре и воспоминаниям о детстве.

[ + – ] Дуа Липа показала идеальный спортивный костюм

Яркие выступления

На своих концертах в рамках мирового турне Дуа Липа демонстрировала яркие образы. На одном из выступлений певица вышла на сцену в невероятном аутфите от Mugler. На британской певице родом из Косово, красовался черный прозрачный комбинезон с глубоким декольте, расшитый 120 тысячами крупных стразов.

[ + – ] Дуа Липа в комбинезоне от Mugler

Дуа Липа – блондинка

На вручении самой престижной музыкальной премии Грэмми-2022 Дуа Липа появилась в образе, который снова не оставил ни одного ее фаната безразличным. Помимо роскошного платья от Versace с открытой спиной и многослойным декором, артистка впечатлила поклонников кардинальными переменами во внешности: она стала платиновой блондинкой.

[ + – ] Дуа Липа на время стала блондинкой

Полупрозрачные комплекты

Во время своего недавнего турне Дуа Липа посетила ряд европейских городов, в которых, также, не раз, демонстрировала стильные и провокационные модные решения. В одной из столиц певица укуталась в гигантскую "100-долларовую купюру".

27-летняя артистка вышла в свет в полупрозрачном ансамбле, подчеркнувшем ее подтянутую фигуру. На звезде сцены был топ и лосины с дизайном 100-долларовой купюры, через которые было видно нижнее белье звезды.

[ + – ] Дуа Липа в полупрозрачном комплекте

Бельевые комплекты

Дуа Липа летом 2022 выбрала для публичного появления в европейском городе комплект в бельевом стиле с тропическим принтом. Тогда певица продемонстрировала майку и мини-юбку на завязке.

Свои длинные черные волосы артистка собрала в высокий хвост и дополнила аутфит маленькой черной сумочкой, серьгами и массивными очками. На ногах британской знаменитости красовались высокие черные сапоги.

[ + – ] Дуа Липа в бельевом комплекте

Купальники

Еще в начале 2022 Дуа Липа задала тренд на яркие купальники. Тогда именинница отдыхала во Флориде в перерыве между своими концертами.

Певица продемонстрировала ярко-оранжевый купальный костюм в технике кроше с золотой цепочкой на талии. Дополнила зимне-летний образ кружевная юбка на завязке. На ногах Липы были черные сандалии на платформе.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьги-кольца и леопардовые очки. Свои черные длинные волосы она оставила распущенными.

[ + – ] Дуа Липа демонстрировала стильные пляжные образы

Кожаные тренчи

Зимой 2022 Дуа Липа также показала своим подписчикам, как удачно можно сочетать трендовый кожаный тренч с другими элементами гардероба. Тогда на британской артистке был трендовый кожаный черный oversize-тренч. В качестве аксессуаров к модному образу Дуа добавила трендовый бежевый шелковый платок и массивные темно-розовые очки.

[ + – ] Дуа Липа в феврале 2022

Напомним, Дуа Липа стала Почетным послом Республики Косово.

Также Фокус писал о поддержке Украины Дуа Липой. Кроме того, что певица посвятила нашей стране единственные закрепленные сторис в своем Instagram с важной информацией о российско-украинской войне, она недавно приобрела аксессуары украинского бренда.