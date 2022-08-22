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Стиль жизни

Дуа Липе — 27. Самые удачные модные образы певицы

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Именинница за свой 27-й год жизни продемонстрировала ряд модных образов, задавших новые fashion-тренды.

Сегодня, 22 августа 2022 любимой миллионами певице Дуа Липе исполняется 27 лет. Однако, в этот раз, мы предлагаем вспомнить не столько ее популярные синглы, сколько модные образы, которые кардинально влияли на модные тенденции через мгновение, после того, как фото знаменитости в очередном стильном решении публиковались в социальных сетях. А, принимая во внимание, популярность именинницы и количество ее подписчиков в Instagram (свыше 85 миллионов фолловеров во всем мире), практически каждый лук Дуа Липы становится резонансным, и фанаты звезды начинали повторять его многократно.

дуа липа
Образ именинницы
дуа липа
Образ именинницы
Фото: dualipa

Спортивная мода

Своими недавними фотографиями в черном спортивном костюме от Puma из коллекции Flutur Дуа Липа задала тренд на приталенную и укороченную спортивную одежду. Артистка личным примером доказала, что спортивные костюмы и их производные, созданы не только для занятий спортом. Их можно надевать также на вечеринки, параллельно экспериментируя с аксессуарами.

На фото знаменитость добавила к аутфиту серебряные украшения и распустила свои длинные черные волосы.

Коллекция Flutur посвящена рейв-культуре и воспоминаниям о детстве.

Дуа Липа показала идеальный спортивный костюм

Яркие выступления

На своих концертах в рамках мирового турне Дуа Липа демонстрировала яркие образы. На одном из выступлений певица вышла на сцену в невероятном аутфите от Mugler. На британской певице родом из Косово, красовался черный прозрачный комбинезон с глубоким декольте, расшитый 120 тысячами крупных стразов.

Дуа Липа в комбинезоне от Mugler

Дуа Липа – блондинка

На вручении самой престижной музыкальной премии Грэмми-2022 Дуа Липа появилась в образе, который снова не оставил ни одного ее фаната безразличным. Помимо роскошного платья от Versace с открытой спиной и многослойным декором, артистка впечатлила поклонников кардинальными переменами во внешности: она стала платиновой блондинкой.

Дуа Липа на время стала блондинкой

Полупрозрачные комплекты

Во время своего недавнего турне Дуа Липа посетила ряд европейских городов, в которых, также, не раз, демонстрировала стильные и провокационные модные решения. В одной из столиц певица укуталась в гигантскую "100-долларовую купюру".

27-летняя артистка вышла в свет в полупрозрачном ансамбле, подчеркнувшем ее подтянутую фигуру. На звезде сцены был топ и лосины с дизайном 100-долларовой купюры, через которые было видно нижнее белье звезды.

Дуа Липа в полупрозрачном комплекте

Бельевые комплекты

Дуа Липа летом 2022 выбрала для публичного появления в европейском городе комплект в бельевом стиле с тропическим принтом. Тогда певица продемонстрировала майку и мини-юбку на завязке.

Свои длинные черные волосы артистка собрала в высокий хвост и дополнила аутфит маленькой черной сумочкой, серьгами и массивными очками. На ногах британской знаменитости красовались высокие черные сапоги.

Дуа Липа в бельевом комплекте

Купальники

Еще в начале 2022 Дуа Липа задала тренд на яркие купальники. Тогда именинница отдыхала во Флориде в перерыве между своими концертами.

Певица продемонстрировала ярко-оранжевый купальный костюм в технике кроше с золотой цепочкой на талии. Дополнила зимне-летний образ кружевная юбка на завязке. На ногах Липы были черные сандалии на платформе.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьги-кольца и леопардовые очки. Свои черные длинные волосы она оставила распущенными.

Дуа Липа демонстрировала стильные пляжные образы

Кожаные тренчи

Зимой 2022 Дуа Липа также показала своим подписчикам, как удачно можно сочетать трендовый кожаный тренч с другими элементами гардероба. Тогда на британской артистке был трендовый кожаный черный oversize-тренч. В качестве аксессуаров к модному образу Дуа добавила трендовый бежевый шелковый платок и массивные темно-розовые очки.

Дуа Липа в феврале 2022

Напомним, Дуа Липа стала Почетным послом Республики Косово.

Также Фокус писал о поддержке Украины Дуа Липой. Кроме того, что певица посвятила нашей стране единственные закрепленные сторис в своем Instagram с важной информацией о российско-украинской войне, она недавно приобрела аксессуары украинского бренда.