Дуа Липа получила звание Почетного посла Республики Косово

Певица встретилась с президентом Республики Косово – Вьосой Османи-Сандриу и ее дочками

Популярная британская певица Дуа Липа стала Почетным послом Республики Косово. Президент Вьоса Османи уже написала, что ее дочки-близнецы были счастливы встретиться с кумиром. Об событии Дуа написала в своем Instagram.

"Я присвоила звание почетного посла Республики Косово Дуа Липе, потому что она продолжает чтить нашу страну каждым своим шагом и каждым своим выступлением. Я поблагодарила ее от имени всех граждан Республики Косово за все, что она уже сделала и делает, чтобы наш голос был слышен повсюду в мире", — сказала Вьоса, опубликовав несколько снимков.

[ + – ] Дуа Липа и президент Республики Косово Вьоса Османи Фото: instagram.com/dualipa

Сама Дуа Липа написала, что для нее большая честь и привилегия представлять Косово во всем мире.

"Молодежь Косова заслуживает визовой либерализации, свободы путешествий и возможности мечтать по-крупному", — отметила певица.

Но кроме официальной церемонии, которая, впрочем, прошла в неформальной обстановке, была и неофициальная часть.

Дочки Вьосы – близнецы Дуа и Анда были счастливы встретиться со своим кумиром.

[ + – ] Дуа Липа с дочками президента Вьосы Османи Фото: instagram.com/dualipa

Напомним, Дуа Липа родилась в Британии, но ее родители – этнические албанцы из Косова. Ее отец – Дукагжин Липа – известный у себя на родине рок-музыкант. Он и привил дочке любовь к музыке. В 2008 году, после объявления независимости Косово, семья Липы отправилась обратно в Приштину, но певица вскоре вернулась в Британию.

Дуа вместе с отцом основала благотворительный фонд Sunny Hill Foundation. Целью организации — помощь беженцам и жителям Приштины и других городов Косово. К слову, имя Дуа в переводе с албанского значит "я люблю".