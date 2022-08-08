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Дуа Липа получила звание Почетного посла Республики Косово

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Фото: instagram.com/dualipa | Дуа Липа и президент Республики Косово Вьоса Османи

Певица встретилась с президентом Республики Косово – Вьосой Османи-Сандриу и ее дочками

Популярная британская певица Дуа Липа стала Почетным послом Республики Косово. Президент Вьоса Османи уже написала, что ее дочки-близнецы были счастливы встретиться с кумиром. Об событии Дуа написала в своем Instagram.

"Я присвоила звание почетного посла Республики Косово Дуа Липе, потому что она продолжает чтить нашу страну каждым своим шагом и каждым своим выступлением. Я поблагодарила ее от имени всех граждан Республики Косово за все, что она уже сделала и делает, чтобы наш голос был слышен повсюду в мире", — сказала Вьоса, опубликовав несколько снимков.

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Дуа Липа и президент Республики Косово Вьоса Османи
Фото: instagram.com/dualipa

Сама Дуа Липа написала, что для нее большая честь и привилегия представлять Косово во всем мире.

"Молодежь Косова заслуживает визовой либерализации, свободы путешествий и возможности мечтать по-крупному", — отметила певица.

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Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
Фото: instagram.com/dualipa
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
дуа липа, вьоса османи, республика косово, косово, почетный посол
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Но кроме официальной церемонии, которая, впрочем, прошла в неформальной обстановке, была и неофициальная часть.

Дочки Вьосы – близнецы Дуа и Анда были счастливы встретиться со своим кумиром.

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Дуа Липа с дочками президента Вьосы Османи
Фото: instagram.com/dualipa

Напомним, Дуа Липа родилась в Британии, но ее родители – этнические албанцы из Косова. Ее отец – Дукагжин Липа – известный у себя на родине рок-музыкант. Он и привил дочке любовь к музыке. В 2008 году, после объявления независимости Косово, семья Липы отправилась обратно в Приштину, но певица вскоре вернулась в Британию.

Дуа вместе с отцом основала благотворительный фонд Sunny Hill Foundation. Целью организации — помощь беженцам и жителям Приштины и других городов Косово. К слову, имя Дуа в переводе с албанского значит "я люблю".