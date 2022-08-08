Дуа Ліпа отримала звання Почесного посла Республіки Косово

Співачка зустрілася з президенткою Республіки Косово — Вйосою Османі-Сандріу та її доньками.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа стала почесним послом Республіки Косово. Президент Вйоса Османі вже написала, що її доньки-близнюки були щасливі зустрітися з кумиром. Про подію Дуа написала у своєму Instagram.

"Я надала звання почесного посла Республіки Косово Дуа Ліпі, тому що вона продовжує вшановувати нашу країну кожним своїм кроком і кожним своїм виступом. Я подякувала їй від імені всіх громадян Республіки Косово за все, що вона вже зробила та робить, щоб наш голос був чутний всюди у світі", — сказала Вйоса, опублікувавши кілька знімків.

[ + – ] Дуа Ліпа та президентка Республіки Косово Вйоса Османі Фото: instagram.com/dualipa

Сама Дуа Ліпа написала, що для неї велика честь і привілей представляти Косово в усьому світі.

"Молодь Косова заслуговує на візову лібералізацію, свободу подорожей і можливість мріяти по-великому", — зазначила співачка.

Але, крім офіційної церемонії, яка, втім, відбулася в неформальній обстановці, була й неофіційна частина.

Доньки Вйоси — близнючки Дуа й Анда — були щасливі зустрітися зі своїм кумиром.

[ + – ] Дуа Ліпа з доньками президентки Вйоси Османі Фото: instagram.com/dualipa

Нагадаємо, Дуа Ліпа народилася в Британії, але її батьки — етнічні албанці з Косова. Її батько — Дукагжин Ліпа — відомий у себе на батьківщині рок-музикант. Він і прищепив доньці любов до музики. У 2008 році після оголошення незалежності Косова родина Липи вирушила назад у Приштину, але співачка незабаром повернулася в Британію.

Дуа разом із батьком заснувала благодійний фонд Sunny Hill Foundation. Метою організації є допомога біженцям і мешканцям Приштини й інших міст Косова. До речі, ім'я Дуа в перекладі з албанської означає "я люблю".