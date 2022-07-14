Дуа Липа приобрела аксессуары украинского производителя (фото)

Знаменитость выбрала ярко-розовое кольцо.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала кольцо украинского бренда. Фото с новой фотосессии рекламного кампейна капсульной коллекции Puma поделились на официальной странице бренда в Instagram.

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Дуа Липа стала лицом линейки под названием Flutur. Это вторая коллаборация знаменитости с известным спортивным брендом, в этот раз посвященная рейв-культуре 1990-х.

На снимках британская певица предстала с ярко-розовыми волосами, в укороченных футболках, ярких топах и лонгсливах. Однако изюминкой аутфитов Дуа Липы стали аксессуары. В частности, артистка выбрала серебряное кольцо с яркими розовыми элементами Carabine Ring из коллекции украинского бренда POCHE.

[ + – ] Дуа Липа с аксессуарами от украинского производителя

Яркое кольцо Carabine Ring входит в коллекцию Playground, которую POCHE создали, чтобы погрузиться в воспоминания о детстве.

Трендсеттер не в первый раз выбирает украшения от вышеупомянутого бренда. А розовое кольцо стоит более 5 тысяч гривен.

[ + – ] Дуа Липа с кольцом украинского бренда

Дуа Липа поддерживает Украину в ходе российской военной агрессии. Она часто распространяет информацию на свою многомиллионную аудиторию, а сейчас в Instagram-профиле звезды среди закрепленных сторис есть только одна подборка — и она об Украине.

Напомним, голливудская знаменитость Милла Йовович продемонстрировала платье украинского дизайнера.

Также недавно платье от украинского бренда приобрела актриса Джулия Робертс.