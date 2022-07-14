Дуа Ліпа придбала аксесуари українського виробника (фото)

Знаменитість обрала яскраво-рожеву каблучку.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала каблучку українського бренду. Знімками з нової фотосесії рекламного кампейну капсульної колекції Puma поділилися на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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Дуа Ліпа стала обличчям лінійки під назвою Flutur. Це друга колаборація знаменитості з відомим спортивним брендом, яка цього разу присвячена рейв-культурі 1990-х.

На знімках британська співачка постала з яскраво-рожевим волоссям, у вкорочених футболках, яскравих топах та лонгслівах. Проте родзинкою аутфітів Дуа Ліпи стали аксесуари. Зокрема артистка обрала срібну каблучку з яскравими рожевими елементами Carabine Ring з колекції українського бренду POCHE.

[ + – ] Дуа Ліпа з аксесуарами від українського виробника

Яскрава каблучка Carabine Ring входить до колекції Playground, яку POCHE створили, аби зануритися у спогади про дитинство.

Трендсетерка не вперше обирає прикраси від вищезгаданого бренду. А рожева каблучка коштує понад 5 тисяч гривень.

[ + – ] Дуа Ліпа з каблучкою українського бренду

Дуа Ліпа підтримує Україну під час російської військової агресії. Вона часто поширює інформацію на свою багатомільйонну аудиторію, а наразі в Instagram-профілі зірки серед закріплених сторіс є лише одна підбірка — і вона про Україну.

Нагадаємо, голлівудська знаменитість Мілла Йовович продемонструвала сукню українського дизайнера.

Також нещодавно сукню від українського бренду придбала акторка Джулія Робертс.