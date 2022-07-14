Дуа Ліпа придбала аксесуари українського виробника (фото)
Знаменитість обрала яскраво-рожеву каблучку.
26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала каблучку українського бренду. Знімками з нової фотосесії рекламного кампейну капсульної колекції Puma поділилися на офіційній сторінці бренду в Instagram.
Дуа Ліпа стала обличчям лінійки під назвою Flutur. Це друга колаборація знаменитості з відомим спортивним брендом, яка цього разу присвячена рейв-культурі 1990-х.
На знімках британська співачка постала з яскраво-рожевим волоссям, у вкорочених футболках, яскравих топах та лонгслівах. Проте родзинкою аутфітів Дуа Ліпи стали аксесуари. Зокрема артистка обрала срібну каблучку з яскравими рожевими елементами Carabine Ring з колекції українського бренду POCHE.
Яскрава каблучка Carabine Ring входить до колекції Playground, яку POCHE створили, аби зануритися у спогади про дитинство.
Трендсетерка не вперше обирає прикраси від вищезгаданого бренду. А рожева каблучка коштує понад 5 тисяч гривень.
Дуа Ліпа підтримує Україну під час російської військової агресії. Вона часто поширює інформацію на свою багатомільйонну аудиторію, а наразі в Instagram-профілі зірки серед закріплених сторіс є лише одна підбірка — і вона про Україну.
Нагадаємо, голлівудська знаменитість Мілла Йовович продемонструвала сукню українського дизайнера.
Також нещодавно сукню від українського бренду придбала акторка Джулія Робертс.