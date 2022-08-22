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Стиль життя

Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на серпень 2022 (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Артистка постійно задає модні тренди своїми образами.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник для кінця літа 2022. Знімками з відпочинку зірка сцени косовського походження поділилася у своїх соцмережах.

Артистка показала кілька вдалих літніх образів, серед яких було ідеальне бікіні для серпня 2022.

"36°C", — підписала карусель фото Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа на відпочинку

Співачка продемонструвала базове чорне бікіні, яке злилося з її насичено чорним волоссям. То ж радимо звернути увагу на такий колір та фасон купальника, адже до кінця літа 2022 залишилося близько десяти днів, та й восени можна відправитися на відпочинок у теплі краї.

Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на серпень 2022
Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на серпень 2022

Окрім цього, 27-річна знаменитість приміряла легку літню ніжно-м'ятну сукню з глибоким декольте. Також Дуа Ліпа показала на свіжих знімках свою менше сестру Рину та друзів під час їхнього спільного відпочинку.

Нагадаємо, Дуа Ліпа приміряла графітну сукню-штани на бретелях під час відпочинку в Албанії.

Також Фокус писав про інший варіант вдалого купальника для кінця літа 2022, який напередодні продемонструвала американська модель Гейлі Бібер.