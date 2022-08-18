Дуа Ліпа приміряла сукню-штани на бретелях (фото)
Знаменитість відвідала особливу для неї країну.
26-річна британська співачка Дуа Ліпа приміряла сукню-штани. У своєму Instagram артистка поділилася свіжими знімками з відпочинку в Албанії.
Знаменитість косовського походження продемонструвала своїм 85,9 млн підписників образ від свого стиліста Лоренцо Позокко. І цього разу він одягнув Дуа Ліпу у сукню-штани. Співачка приміряла графітову мінісукню з глибоким декольте та імітацією передньої частини штанів з атласу.
Як аксесуари до албанського аутфіту Дуа Ліпа додала золоту сумочку. Волосся співачка зібрала в охайний хвіст. Завдяки відкритій сукні можна роздивитися татуювання британської співачки. Серед них красується напис "ангел" та поколене серце.
"Албанська дівчинка в Албанії", — підписала карусель фото Дуа Ліпа.
Підписники засипали артистку схвальними коментарями та компліментами.
"Найкраща албанська дівчинка", "горда бути албанкою", "стиль як завжди на висоті", — пишуть фоловери британської знаменитості.
Нагадаємо, Дуа Ліпа придбала аксесуари українського бренду.
Також Фокус писав про ніжний романтичний образ для літнього побачення 2022, який напередодні продемонструвала Дуа Ліпа.