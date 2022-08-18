Дуа Ліпа приміряла сукню-штани на бретелях (фото)

Знаменитість відвідала особливу для неї країну.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа приміряла сукню-штани. У своєму Instagram артистка поділилася свіжими знімками з відпочинку в Албанії.

Знаменитість косовського походження продемонструвала своїм 85,9 млн підписників образ від свого стиліста Лоренцо Позокко. І цього разу він одягнув Дуа Ліпу у сукню-штани. Співачка приміряла графітову мінісукню з глибоким декольте та імітацією передньої частини штанів з атласу.

Як аксесуари до албанського аутфіту Дуа Ліпа додала золоту сумочку. Волосся співачка зібрала в охайний хвіст. Завдяки відкритій сукні можна роздивитися татуювання британської співачки. Серед них красується напис "ангел" та поколене серце.

"Албанська дівчинка в Албанії", — підписала карусель фото Дуа Ліпа.

[ + – ] Дуа Ліпа в Албанії

Підписники засипали артистку схвальними коментарями та компліментами.

"Найкраща албанська дівчинка", "горда бути албанкою", "стиль як завжди на висоті", — пишуть фоловери британської знаменитості.

Нагадаємо, Дуа Ліпа придбала аксесуари українського бренду.

Також Фокус писав про ніжний романтичний образ для літнього побачення 2022, який напередодні продемонструвала Дуа Ліпа.