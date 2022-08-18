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Стиль жизни

Дуа Липа примерила платье-брюки на бретелях (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Знаменитость посетила особую для нее страну.

26-летняя британская певица Дуа Липа примерила платье-брюки. В своем Instagram артистка поделилась свежими снимками с отдыха в Албании.

Знаменитость косовского происхождения продемонстрировала своим 85,9 млн подписчиков образ от своего стилиста Лоренцо Позокко. И на этот раз он одел Дуа Липу в платье-брюки. Певица примерила графитовое мини-платье с глубоким декольте и имитацией передней части штанов из атласа.

В качестве аксессуаров к албанскому аутфиту Дуа Липа добавила золотую сумочку. Волосы певица собрала в аккуратный хвост. Благодаря открытому платью можно рассмотреть татуировку британской певицы. Среди них красуется надпись "Ангел" и поколенное сердце.

"Албанская девочка в Албании", — подписала карусель фото Дуа Липа.

Дуа Липа в Албании

Подписчики засыпали артистку одобрительными комментариями и комплиментами.

"Лучшая албанская девочка", "гордая быть албанкой", "стиль как всегда на высоте", — пишут фолловеры британской знаменитости.

Напомним, Дуа Липа приобрела аксессуары украинского бренда.

Также Фокус писал о нежном романтическом образе для летнего свидания 2022, который накануне продемонстрировала Дуа Липа.