Дуа Липа показала нежный романтичный образ для летнего свидания (фото)

Артистка всегда задает модные тренды и привлекает внимание миллионов фанатов.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала нежный образ летнего свидания 2022. Новыми снимками артистка поделилась в своем Instagram с более чем 85 млн подписчиков.

Звезда сцены косовского происхождения посетила вечерний пляж в сияющем розовом платье макси, идеально подчеркнувшем фигуру Дуа Липы. Волосы певица оставила распущенными, чем напомнила своим подписчикам русалку на берегу океана, а дополнили морской романтический аутфит минималистические украшения.

Изюминкой образа стала практически обнаженная спина певицы, наиболее привлекшая внимание фолловеров знаменитости.

[ + – ] Новый нежный образ Дуа Липы

"Ты выглядишь, как вышедшая из океана Ариэль, которая сейчас пойдет сниматься в мультфильме", "мне не хватает дыхания", "самая прекрасная русалка", — пишут поклонники британской певицы.

Дуа Липа практически каждым своим выходом задает модные тренды и привлекает внимание папарацци и фэшн-журналистов со всего мира. Чаще всего артистка демонстрирует провокативные и яркие образы, однако последнее нежно-розовое платье не осталось без внимания.

Напомним, 26-летняя Дуа Липа стала Почётным послом Республики Косово.

Также Фокус писал об идеальном спортивном костюме для лета 2022, который продемонстрировала накануне Дуа Липа.