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Стиль жизни

Дуа Липа показала нежный романтичный образ для летнего свидания (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Артистка всегда задает модные тренды и привлекает внимание миллионов фанатов.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала нежный образ летнего свидания 2022. Новыми снимками артистка поделилась в своем Instagram с более чем 85 млн подписчиков.

Звезда сцены косовского происхождения посетила вечерний пляж в сияющем розовом платье макси, идеально подчеркнувшем фигуру Дуа Липы. Волосы певица оставила распущенными, чем напомнила своим подписчикам русалку на берегу океана, а дополнили морской романтический аутфит минималистические украшения.

Изюминкой образа стала практически обнаженная спина певицы, наиболее привлекшая внимание фолловеров знаменитости.

Новый нежный образ Дуа Липы

"Ты выглядишь, как вышедшая из океана Ариэль, которая сейчас пойдет сниматься в мультфильме", "мне не хватает дыхания", "самая прекрасная русалка", — пишут поклонники британской певицы.

Дуа Липа практически каждым своим выходом задает модные тренды и привлекает внимание папарацци и фэшн-журналистов со всего мира. Чаще всего артистка демонстрирует провокативные и яркие образы, однако последнее нежно-розовое платье не осталось без внимания.

Напомним, 26-летняя Дуа Липа стала Почётным послом Республики Косово.

Также Фокус писал об идеальном спортивном костюме для лета 2022, который продемонстрировала накануне Дуа Липа.