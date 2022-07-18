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Дуа Липа продемонстрировала идеальный спортивный костюм (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Каждый выход знаменитости задает новые модные тренды.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала трендовый спортивный костюм для лета 2022. Снимками в новом аутфите знаменитость косовского происхождения поделилась в своем Instagram с более чем 80 млн подписчиков.

Артистка показала новую коллекцию своей коллаборации с известным спортивным брендом одежды Puma. Коллекция Flutur посвящена рейв-культуре и воспоминаниям о детстве.

Дуа Липа примерила облегающий черный спортивный костюм с укороченной кофтой, прибавив к образу серебряные украшения.

"@puma Flutur drop 2 🦋 сумасшедшая любовь", — подписала карусель фото британская певица.

Дуа Липа

Фолловеры артистки засыпали ее комплиментами и теплыми комментариями.

"Ты солнышко", "мы любим тебя", "хочу такой спортивный костюм", — пишут подписчики знаменитости.

Такой спортивный костюм идеально подойдет как для занятий спортом, так и вечернего выхода в свет.

Дуа Липа

Напомним, Дуа Липа приобрела аксессуары украинского бренда.

Также Фокус писал о недавнем стильном и откровенном образе 26-летней Дуа Липы. Певица вышла в свет в полупрозрачном комплекте.