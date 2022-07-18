Дуа Липа продемонстрировала идеальный спортивный костюм (фото)
Каждый выход знаменитости задает новые модные тренды.
26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала трендовый спортивный костюм для лета 2022. Снимками в новом аутфите знаменитость косовского происхождения поделилась в своем Instagram с более чем 80 млн подписчиков.
Артистка показала новую коллекцию своей коллаборации с известным спортивным брендом одежды Puma. Коллекция Flutur посвящена рейв-культуре и воспоминаниям о детстве.
Дуа Липа примерила облегающий черный спортивный костюм с укороченной кофтой, прибавив к образу серебряные украшения.
"@puma Flutur drop 2 🦋 сумасшедшая любовь", — подписала карусель фото британская певица.
Фолловеры артистки засыпали ее комплиментами и теплыми комментариями.
"Ты солнышко", "мы любим тебя", "хочу такой спортивный костюм", — пишут подписчики знаменитости.
Такой спортивный костюм идеально подойдет как для занятий спортом, так и вечернего выхода в свет.
Напомним, Дуа Липа приобрела аксессуары украинского бренда.
Также Фокус писал о недавнем стильном и откровенном образе 26-летней Дуа Липы. Певица вышла в свет в полупрозрачном комплекте.