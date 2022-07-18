Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний спортивний костюм (фото)

Кожен вихід знаменитості задає нові модні тренди.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала трендовий спортивний костюм для літа 2022. Знімками в новому аутфіті знаменитість косовського походження поділилася у своєму Instagram з понад 80 млн підписників.

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Артистка показала нову колекцію зі своєї колаборації з відомим спортивним брендом одягу Puma. Колекція Flutur присвячена рейв-культурі та спогадам про дитинство.

Дуа Ліпа приміряла приталений чорний спортивний костюм з укороченою кофтою, додавши до образу срібні прикраси.

"@puma Flutur drop 2 🦋 божевільна любов", — підписала карусель фото британська співачка.

[ + – ] Дуа Ліпа

Фоловери артистки засипали її компліментами та теплими коментарями.

"Ти сонечко", "ми любимо тебе", "хочу такий спортивний костюм", — пишуть фоловери знаменитості.

Такий спортивний костюм ідеально підійде як для занять спортом, так і для вечірнього виходу у світ.

[ + – ] Дуа Ліпа

Нагадаємо, Дуа Ліпа придбала аксесуари українського бренду.

Також Фокус писав про нещодавній стильний та відвертий образ 26-річної Дуа Ліпи. Співачка вийшла у світ у напівпрозорому комплекті.