Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний спортивний костюм (фото)
Кожен вихід знаменитості задає нові модні тренди.
26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала трендовий спортивний костюм для літа 2022. Знімками в новому аутфіті знаменитість косовського походження поділилася у своєму Instagram з понад 80 млн підписників.
Артистка показала нову колекцію зі своєї колаборації з відомим спортивним брендом одягу Puma. Колекція Flutur присвячена рейв-культурі та спогадам про дитинство.
Дуа Ліпа приміряла приталений чорний спортивний костюм з укороченою кофтою, додавши до образу срібні прикраси.
"@puma Flutur drop 2 🦋 божевільна любов", — підписала карусель фото британська співачка.
Фоловери артистки засипали її компліментами та теплими коментарями.
"Ти сонечко", "ми любимо тебе", "хочу такий спортивний костюм", — пишуть фоловери знаменитості.
Такий спортивний костюм ідеально підійде як для занять спортом, так і для вечірнього виходу у світ.
Нагадаємо, Дуа Ліпа придбала аксесуари українського бренду.
Також Фокус писав про нещодавній стильний та відвертий образ 26-річної Дуа Ліпи. Співачка вийшла у світ у напівпрозорому комплекті.