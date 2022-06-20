Дуа Ліпа вийшла у світ у напівпрозорому комплекті (фото)

Знаменитість усе частіше експериментує зі своїми образами та задає нові модні тренди.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала доволі відвертий та стильний образ. Знімками знаменитість поділилася у своєму Instagram з майже 85 млн підписників.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Зірка косовського походження вийшла у світ у напівпрозорому ансамблі, який підкреслив підтягнуту фігуру співачки. На Дуа Ліпі був топ та лосини з дизайном 100-доларової купюри, через які було видно чорну спідню білизну зірки.

Як аксесуари до аутфіту співачка обрала масивний срібний ланцюг з підвіскою у формі ковбойського чобота, сяйну сумку та незвичайний ремінь. На ногах знаменитості були високі ковбойські чоботи зі3 шнурівкою.

Відвертий образ Дуа Ліпи доповнили блискучі тіні та коричнева помада. А волосся знаменитості було розпущене.

[ + – ] Новий стильний образ Дуа Ліпи

"Вільний стиль на задньому сидінні", — підписала серію фото та відео у своєму новому стильному образі британська співачка.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний монолук у яскравих відтінках на літо 2022.

Також Фокус писав про інший модний образ Дуа Ліпи у стилі Дикого Заходу. Співачка вийшла у світ у ковбойських штанах та корсетному топі.