Дуа Ліпа в корсетному топі та ковбойських штанах прогулялась по вулицях Італії (фото)

Знаменитість продовжує демонструвати цікаві та стильні ідеї для літніх днів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Британська співачка Дуа Ліпа, яка неодноразово задавала модні тренди в одязі, напередодні прогулялася по Флоренції у корсетному топі та ковбойських штанах. Знімками зірка поділилася на своїй Instagram-сторінці з 83,6 млн підписників.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

26-річна артистка вийшла у світ у компанії своїх друзів у білосніжному образі, який складався з корсетного топу з глибоким декольте на вільній шнуровці та ковбойських штанах Didu з помітними вирізами та замшевою гірчичною вставкою.

Як аксесуари до образу "розбійниці" Дуа Ліпа додала ніжну підвіску, золотий годинник та масивні каблучки. Волосся знаменитості було розпущене, а на руці завдяки відкритому наряду можна розгледіти одне з її татуювання — "ангел".

[ + – ] Дуа Ліпа відвідала Флоренцію

Зокрема британська співачка відвідала місцеву галерею, де споглядала культові картини відомих італійських митців.

Нагадаємо, 26-річна Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну сукню для спекотних літніх днів з глибокими вирізами.

Також Фокус писав про рідну меншу сестру Дуа Ліпи. Співачка дуже схожа з 21-річною Риною Ліпою, з якою знаменитість навіть сплутали її підписники.