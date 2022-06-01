Дуа Липа в корсетном топе и ковбойских брюках прогулялась по улицам Италии (фото)

Знаменитость продолжает демонстрировать интересные и стильные идеи для летних дней.

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Британская певица Дуа Липа, неоднократно задававшая модные тренды в одежде, накануне прогулялась по Флоренции в корсетном топе и ковбойских брюках. Снимками звезда поделилась на своей Instagram-странице с 83,6 млн подписчиков.

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26-летняя артистка вышла в свет в компании своих друзей в белоснежном образе, состоявшем из корсетного топа с глубоким декольте на свободной шнуровке и ковбойских штанах Didu с заметными вырезами и замшевой горчичной вставкой.

В качестве аксессуаров к образу "разбойницы" Дуа Липа добавила нежную подвеску, золотые часы и массивные кольца. Волосы знаменитости были распущены, а на руке благодаря открытому наряду можно разглядеть одну из ее татуировок — "ангел".

[ + – ] Дуа Липа посетила Флоренцию

В частности, британская певица посетила местную галерею, где созерцала культовые картины известных итальянских художников.

Напомним, 26-летняя Дуа Липа продемонстрировала идеальное платье для жарких летних дней с глубокими вырезами.

Также Фокус писал о родной младшей сестре Дуа Липы. Певица очень похожа на 21-летнюю Рину Липу, с которой знаменитость даже спутали ее подписчики.