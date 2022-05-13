Дуа Липа продемонстрировала откровенное платье с глубокими вырезами (фото)
Знаменитость продолжает выступать в рамках своего мирового турне.
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Британская певица Дуа Липа вышла в свет в очередном откровенном наряде. Об этом пишет Daily Mail.
26-летняя знаменитость в Берлине продемонстрировала платье-майку с глубокими вырезами из полупрозрачного хлопка от Marni. Дуа Липа надела откровенное платье на голое тело, дополнив образ оранжевым бомбером и зелеными босоножками.
В качестве аксессуаров к луку певица добавила черные очки в массивной оправе, золотые серьги и массивные кольца. Длинные черные волосы Дуа Липы были распущены.
Благодаря открытому наряду можно рассмотреть татуировки знаменитости. Среди них на правой руке выбито слово "ангел", также есть колотое сердце и разнообразные надписи.
После расставания осенью 2021 со своим бойфрендом Анваром Хадидом Дуа Липа все чаще выходит в свет в откровенных и провокационных образах. Она демонстрировала "голые" и экстремально короткие платья, в частности самые стильные купальники 2022.
Напомним, 26-летняя Дуа Липа ненадолго попробовала себя в роли блондинки. В новом образе знаменитость посетила "Грэмми-2022".
Также Фокус писал о невероятно блестящем образе певицы Дуа Липы, в котором она выступила на одном из первых концертов своего глобального турне.