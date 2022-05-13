Дуа Ліпа продемонструвала відверту сукню з глибокими вирізами (фото)

Знаменитість продовжує виступати зі своїм світовим турне.

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Британська співачка Дуа Ліпа вийшла у світ у черговому відвертому наряді. Про це пише Daily Mail.

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26-річна знаменитість у Берліні продемонструвала сукню-майку з глибокими вирізами з напівпрозорої бавовни від Marni. Дуа Ліпа надягнула відверту сукню на голе тіло, доповнивши образ оранжевим бомбером і зеленими босоніжками.

Як аксесуари до луку співачка додала чорні окуляри в масивній оправі, золоті сережки-кільця та масивні каблучки. Довге чорне волосся Дуа Ліпи було розпущене.

[ + – ] Дуа Ліпа в Берліні

Завдяки відкритому вбранню можна роздивитися татуювання знаменитості. Серед них на правій руці вибито слово "ангел", також є поколоте серце та різноманітні написи.

Після розставання восени 2021 зі своїм бойфрендом Анваром Хадідом Дуа Ліпа все частіше виходить у світ у відвертих і провокативних образах. Вона демонструвала "голі" та екстремально короткі образи, зокрема найстильніші купальники 2022.

Нагадаємо, 26-річна Дуа Ліпа ненадовго спробувала себе в ролі блондинки. У новому образі знаменитість відвідала "Греммі-2022".

Також Фокус писав про неймовірно блискучий образ співачки Дуа Ліпи, у якому вона виступила на одному з перших концертів свого глобального турне.