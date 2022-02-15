Дуа Ліпа вийшла на сцену в дивовижно блискучому образі

Комбінезон знаменитості сяяв на кілька кілометрів навколо.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа наразі перебуває у світовому турне Future Nostalgia Tour, яке почалося 9 лютого 2022 року. На останньому з виступів на артистці був особливий образ.

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Дуа вийшла на сцену в луці від Mugler. На ній був чорно-прозорий комбінезон з глибоким декольте зі 120 тисяч каменів, що неймовірно світилися. Довге чорне волосся зірки було розпущене та спадало легенькими локонами на спину.

[ + – ] Блискучий образ Дуа Ліпи

"Це Mugler, крихітко, він робить щось неймовірне зі мною 🖤 @cadwallader 🖤 знято @berriosbryan", — підписала Дуа Ліпа кадри зі свого виступу в Instagram.

[ + – ] Дуа Ліпа в дивовижно блискучому образі

"Яка ти гаряча!", "люблю Mugler", "діамант! ти сяєш на всю планету", — коментують кадри з концерту прихильники співачки на її сторінці в соцмережі.

Раніше Фокус писав про найстильніший купальник 2022 року, який приміряла Дуа Ліпа, відпочиваючи між концертами великого турне у Флориді.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала трендове поєднання шкіряного тренчу та шовкової хустинки. До образу вона додала масивні темно-рожеві окуляри.