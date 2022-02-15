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Дуа Ліпа вийшла на сцену в дивовижно блискучому образі

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Фото: instagram.com/dualipa | Дуа Ліпа

Комбінезон знаменитості сяяв на кілька кілометрів навколо.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа наразі перебуває у світовому турне Future Nostalgia Tour, яке почалося 9 лютого 2022 року. На останньому з виступів на артистці був особливий образ.

Дуа вийшла на сцену в луці від Mugler. На ній був чорно-прозорий комбінезон з глибоким декольте зі 120 тисяч каменів, що неймовірно світилися. Довге чорне волосся зірки було розпущене та спадало легенькими локонами на спину.

Блискучий образ Дуа Ліпи

"Це Mugler, крихітко, він робить щось неймовірне зі мною 🖤 @cadwallader 🖤 знято @berriosbryan", — підписала Дуа Ліпа кадри зі свого виступу в Instagram.

Дуа Ліпа в дивовижно блискучому образі

"Яка ти гаряча!", "люблю Mugler", "діамант! ти сяєш на всю планету", — коментують кадри з концерту прихильники співачки на її сторінці в соцмережі.

Раніше Фокус писав про найстильніший купальник 2022 року, який приміряла Дуа Ліпа, відпочиваючи між концертами великого турне у Флориді.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала трендове поєднання шкіряного тренчу та шовкової хустинки. До образу вона додала масивні темно-рожеві окуляри.